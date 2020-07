Top 10 des pochettes d’album recréées avec des personnes âgées

Pendant la quarantaine du coronavirus, les gens du troisième âge partout dans le monde, ils ont été soumis à un isolement extrême. Pour tuer l’ennui, les résidents d’une maison de retraite à Londres ont décidé Recréez les couvertures de vos albums de musique préférés.

Au Sydmar Lodge, situé au nord de Londres, un régime de confinement strict a été imposé aux seniors, pendant quatre mois. C’est pourquoi le coordinateur des activités du centre, Robert Speker, les a encouragés à participer à un projet photographique original.

Speker a publié les images sur Twitter, dans lesquelles il voit les personnes âgées recréent des pochettes d’albums d’Adele, David Bowie, Taylor Swift et bien d’autres. Le résultat amusant est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Certains internautes ont applaudi l’initiative de Robert, appelant à la création d’un calendrier avec les images recréées, tandis que d’autres ont suggéré plus de couvertures à copier.

Sans aucun doute, ce qui a été le plus reconnu dans ce projet est l’utilisation de la technologie pour empêcher les personnes âgées de sombrer dans la dépression à cause de la solitude. “Les seniors seront mis en quarantaine pendant longtemps et je veux rendre leur temps aussi amusant, divertissant et intéressant que possible”, a déclaré Speker.

C’est pourquoi le coordinateur d’activités a lancé une collection en ligne nommée Le spectacle doit continuer (Le spectacle doit continuer) pour financer plus de projets pour les résidents d’asile.

“Cette situation pourrait durer des mois avant de changer et le besoin de les garder occupés, heureux et pleins d’esprit n’a jamais été aussi crucial”, a-t-il ajouté.

L’épidémie du coronavirus au Royaume-Uni

Une étude de l’Académie des sciences médicales a averti qu’une deuxième vague d’infections à coronavirus pourrait causer jusqu’à 120000 décès au Royaume-Uni dans le pire des scénarios.

Selon l’analyse menée par 37 experts et demandée par le gouvernement britannique, il s’agit d’une possibilité et non d’une prédiction. Par conséquent, les spécialistes préviennent que le pays devrait mettre en œuvre une préparation intense à partir de ce moment pour éviter une crise dans les mois à venir.

Jusqu’à présent, le coronavirus a coûté la vie à 45000 personnes au Royaume-Uni, le plaçant sur la liste des pays européens les plus touchés. La situation pourrait encore empirer pendant la saison hivernale.

Bien que le rapport détaille qu’il existe encore un “degré élevé d’incertitude” concernant l’évolution de la pandémie, il est calculé que dans le pire des scénarios possibles, le taux de reproduction du virus augmenterait à 1,7%.

Ce nombre, qui calcule le nombre moyen de personnes infectées par chaque infecté, est actuellement compris entre 0,7% et 0,9%

Créer une «fenêtre» pour que les parents s’embrassent pendant la pandémie

Selon les nouvelles estimations, un nouveau pic de décès et une occupation saturée des hôpitaux pourraient être atteints en janvier ou février de l’année prochaine, avec un résultat «similaire ou pire» que ce qui est actuellement connu.

Le rapport détaille qu’il y a actuellement un retard dans le service hospitalier, puisque lors de la première vague de Covid-19, les rendez-vous de soins non urgents dans le service de santé publique ont été reportés.

En outre, des mesures spéciales pour affecter du personnel à l’épidémie et réduire le risque de contagion dans les hôpitaux ont également réduit la capacité du système de santé.

«Face à ces défis potentiels et après une année très difficile, il serait facile de se sentir désespéré et impuissant. Mais ce rapport montre que nous pouvons agir maintenant pour améliorer les choses », a déclaré le professeur Anne Johnson, membre du groupe d’experts qui a produit le rapport.

