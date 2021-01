Top 10 des personnages mineurs désagréables du jeu vidéo

Suivez-moi dans ce top 10 des personnages secondaires haineux où vous pouvez libérer toute votre haine à l’aise

Vous souvenez-vous des nombreuses fois où vous avez voulu diviser un jeu en mille morceaux en raison du caractère secondaire typique qui vous fait sortir de vos boîtes? Eh bien, cher coupable, aujourd’hui je vous apporte mon top 10 des personnages de soutien haineux. Attention, avec cela je veux dire que ce n’est pas un top 10 de l’équipe coupable en général, ni le top 10 stipulé dans l’univers. C’est uniquement et exclusivement mon opinion personnelle, donc sans plus tarder je viens libérer toute la bile que j’ai accumulée avec ces personnages.

J’avais élevé ce sommet par ordre décroissant du moins au plus détesté, mais … la haine que j’ai pour beaucoup me empêche de les localiser complètement. Donc, dans ce cas, tout simplement le numéro 1 est le personnage que je dégoûte le plus de tout le monde, tandis que les autres n’ont aucun ordre apparent.

10. Tess – Le dernier d’entre nous

Je ne sais même pas par où commencer avec ce personnage … mais bien sûr, quelqu’un doit s’asseoir avec elle et expliquer sérieusement que dans une grande partie du jeu, il est nécessaire d’aller STEALTH. Le nombre de fois où je suis mort à cause de lui sont nombreux. La seule chose qui manque est un énorme panneau lumineux qui dit «Hé, le joueur est là! Venez le tuer. Bref, Tess, je t’ai détesté quand je t’ai rencontré et je te détesterai toute ma vie.

9. Eileen – Silent Hill 4: La salle

Voyons, ma chère, comment puis-je vous expliquer … vous avez beaucoup de dinde. Vous ne pouvez pas être entouré de monstres et marcher comme si vous marchiez dans le parc. Plus que toute autre chose, le problème est que le joueur doit vous protéger, et il y a de nombreuses occasions où la seule chose que vous voulez faire est de partir et de vous laisser à la merci des monstres. Au moins de cette façon vous auriez un spectacle et les nourririez au moins.

Je dois aussi dire que, même si je suis là parce que je déteste devoir défendre ce personnage tout le temps, au moins dans l’histoire et le dialogue, ce n’est pas aussi extrêmement haineux que les autres personnages. Parfois, cela vous donne la moitié de l’affection et tout, mais sans aucun doute, c’est très, très mal programmé.

8. Navi – La légende de Zelda: Ocarina of time

Navi … juste … tais-toi. Je demande seulement cela. Ce personnage nous accompagnera tout au long de l’aventure en attirant notre attention toutes les 5 secondes pour nous dire qu’aujourd’hui il fait beau et ne porte pas de parapluie. D’accord, c’est une exagération, mais cela passe littéralement tout le jeu à vous donner des conseils absurdes, en sachant plus de la moitié parce qu’ils sont trop évidents.

Sur le plan de l’histoire, au-dessus, ce n’est pas qu’elle contribue beaucoup, puisque depuis le début vous la connaissez parce que vous êtes un kokiri et qu’ils portent tous des fées. Fin, c’est surtout votre seule contribution. J’aurais aimé qu’il leur soit venu à l’esprit à l’époque de mettre une option afin que vous ne sautiez pas les tutoriels Navi. Le monde l’aurait apprécié.

7. Donald – Kingdom Hearts

À ce moment où vous avez peu de vie et qu’il vous reste peu de points magiques, vous commencez à vous battre pour votre vie en attendant un miracle de la nature … C’est-à-dire que Donald vous guérisse. Désolé de laisser tomber le spoiler ici mais… ça va guérir Goofy. Fondamentalement, ce personnage devrait également se rappeler que si Goofy meurt, rien ne se passe, mais si Sora est tué, le jeu est terminé.

Pour couronner le tout, un autre des coups (qui vaut la redondance) de ce personnage est qu’il a un sixième sens pour savoir quand vous allez utiliser votre remède … afin qu’il vous guérisse automatiquement aussi, vous faisant gaspiller votre magie pour rien. Merci Donald. Même ainsi, la légende veut que lorsque les étoiles s’alignent, si c’est la nuit juste à 00h00 et que vous avez obtenu les boules de dragon… Donald vous guérit. Pour cette probabilité de 0,00000000001% que vous nous soignez, nous continuons à vous laisser dans l’équipe.

6. Ashley Williams – Effet de masse

La haine que j’ai pour ce personnage est assez grande. Et attention, pas à cause de sa jouabilité, ni parce que ça aide ou pas, c’est entièrement à cause de sa façon d’être. Fille, tu ne peux pas vivre dans l’espace étant une source de connaissances à un âge assez avancé et avoir une mentalité du XIIIe siècle.

Cette femelle si détestée (et j’espère ne pas être la seule à le faire), se caractérise par être une spéciste / raciste qui vous donne le tabarra tout au long du jeu, vous rappelant toutes les 2 secondes qu’elle déteste les extraterrestres. Et point. Je ne me soucie pas des traumatismes qui se sont produits ou non ou si quelqu’un l’a gâché une fois ou non. Mais comme les humains, les poissons sont pleins d’espace et tous les extraterrestres ne sont pas identiques. Regardez ET, pensez-vous que cela blesserait une mouche? Quoi qu’il en soit, je ne l’ai jamais pris en équipe et je ne le ferai même pas si je joue 40 matchs d’affilée, même pas pour voir si c’est utile ou pas au combat.

5. Sarah – Star Ocean: le dernier espoir

Voyons voir, celui-ci me met assez en colère. La raison? il est trop dinde et a une voix qui fait mal à la sensibilité auditive. Avec ce personnage, j’ai atteint le niveau où j’ai perdu l’envie de jouer au jeu en japonais et de quitter le jeu à partir du moment où il a rejoint l’équipe. Sa voix est sérieusement très, très, très aiguë dans cette langue et cela m’a certainement beaucoup découragé.

Dire cela, du moins en anglais, est moins dommageable et fait quelque chose de supportable, mais pas encore assez intéressant pour vous faire aimer le personnage. La mauvaise chose, pour couronner le tout, c’est que ses guérisons sauvent des vies, étant le meilleur personnage de soutien du jeu (Donald apprend un peu) donc il encourage à la supporter et à l’emmener dans l’équipe.

4. Groupe d’amis – Pokemon X et Y

Pourquoi ne détester qu’un seul des amis du protagoniste alors que vous pouvez tous les haïr? Ce groupe vous rendra fou. Fondamentalement, tout le jeu est jeté avec des apparitions spontanées à chaque nouvelle route que vous entrez. Vous pouvez voir qu’il leur reste un petit jeu et ils ont dû le remplir avec 5009218390 interventions de nos chers amis. Ensuite, ils seront surpris que vous ne les invitiez pas à des jeux ou à quoi que ce soit.

Ce n’est pas non plus qu’ils ont des histoires transcendantales, la seule chose qu’ils feront tout au long de votre carrière est de vous rappeler qu’ils veulent être quand ils grandiront même si vous l’avez déjà découvert les 30 premières fois. Donc rien, vous devez les supporter, car il n’y a aucun moyen de les éviter. Être très patient.

3. Rese T. Ado – Traversée d’animaux

Merci Nintedo d’avoir corrigé cette pierre dans la chaussure sur New Horizons. Je sais que certains d’entre vous trouvent ce personnage drôle, mais … C’est TRÈS insupportable. Sa fonction est de tuer le joueur pendant plus de 30 minutes de l’horloge, ce que vous devez supporter si ou si, par hasard, vous éteignez la console sans sauvegarder.

Vous prierez pour ne pas oublier le chargeur, pour qu’ils ne vous laissent pas aller avec le typique «éteignez la machine et venez dîner» ou ne demandent pas à l’ami drôle de service d’éteindre la console sans demander. Pour couronner le tout, en plus d’être odieux, si vous passez ses commentaires trop vite, vous les répétez lentement, donc il n’y a rien à supporter si vous ne voulez pas entrer dans une boucle sans fin. L’enfer doit être quelque chose comme ça.

2. Yorda – Ico

Je ne peux pas la supporter. Ce personnage est fade, inutile et lourd. Dès la première minute, vous devez prendre en charge cette entité. Il ne sait pas se battre, il ne sait pas grimper, il ne sait pas exister. Cela ne fait que gêner. Et beaucoup. Pour couronner le tout, la moitié des fois que vous l’appelez, elle l’ignore, ralentissant le jeu qu’il ne l’est déjà.

Cela vaut la peine d’avoir un rôle pertinent dans l’histoire, mais pas assez pour compenser le fait de devoir le supporter jusqu’au bout, le sauver d’absolument tout sans nous donner beaucoup plus que le désespoir et l’amertume.

1. Ahsley – Resident Evil 4

J’ai besoin que vous me disiez que je ne suis pas le seul à détester Ashley à mort dans ce jeu. Ça arrive un peu comme Yorda, ça n’aide pas du tout et il se met constamment en danger. Et vous direz … Quelle est la différence? Facile, cette fille parle, et trop. Ci-dessus, ce n’est pas que ça dit quelque chose d’utile, mais bon, c’est un autre sujet.

Le père de Monsieur le Président Ashley, juste pour vous dire qu’au lieu d’engager quelqu’un pour sauver votre fille, vous auriez dû solliciter les services de toute la ville pour vous assurer de ne plus jamais la revoir. Décision plus que raisonnable à tous égards. Ceci, sans aucun doute, je pourrais dire que c’est celui que je déteste le plus. Mais bon, même avec ce ballast de personnage, Resident Evil 4 est toujours un jeu assez agréable.

Et vous? Détestez-vous quelque chose secondaire à la mort?