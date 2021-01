Top 10 des jeux Android en 2021

1Au cours des dernières années, le jeu sur les appareils mobiles a vraiment pris son envol, en partie grâce au matériel amélioré et en partie à la gamme de jeux fantastiques disponibles aujourd’hui. Les événements mondiaux actuels ont fait que beaucoup d’entre nous sont coincés à la maison, ce qui signifie plus de jeu pour passer du temps.

Le problème réside dans le nombre de jeux disponibles sur le Google Play Store, près d’un demi-million, et essayer de faire vos choix à partir de ce lot n’est pas facile. La meilleure façon de trouver des jeux est via des recommandations, et c’est pourquoi nous avons décidé de compiler une liste de dix jeux indispensables pour les appareils Android en 2020.

Les dix meilleurs jeux Android en 2020

Que vous recherchiez un jeu auquel vous puissiez passer des heures à jouer ou juste quelque chose pour passer un peu de temps, nous avons une sélection de dix jeux sympas, divisés en sections payantes et gratuites, jetez un œil sur ceux-ci et voyez si quelque chose prend votre fantaisie. Vous pouvez aussi utiliser émulateurs pour jouer à ces jeux Android répertoriés ci-dessous.

Call of Duty®: Mobile

Tetris®

Mario Kart Tour

Fortnite

Mots entre Amis

Doom – 5,49 €

Minecraft Pocket Edition – 6,99 €

GRID Autosport – 10,99 €

Stardew Valley – 8,99 €

Battle Chasers: Nightwar – 9,99 €

Les meilleurs jeux Android gratuits

Bien que ces jeux soient gratuits à télécharger et à jouer, ils proposent des achats intégrés qui peuvent vous aider à progresser dans le jeu.

L’un des noms les plus connus du jeu, Appel du devoir, est généralement associé aux consoles de jeux. La version mobile apporte tout ce que vous attendez du jeu, avec le même gameplay fluide et beaucoup d’action. Le jeu prend en charge les contrôleurs physiques, vous donnant le choix de celui-ci ou des commandes à l’écran, et est peut-être l’un des jeux FPS les plus populaires disponibles, offrant des heures de plaisir addictif.

 

Peut-être que l’un des meilleurs jeux rétro est Tetris, un jeu simple mais addictif. Vous pouvez choisir entre les thèmes, et l’idée du jeu est, tout simplement, de remplir les rangées avec les tuiles qui tombent du haut. Cela semble facile, mais les tuiles sont toutes de formes différentes et, plus vous vous éloignez, plus elles tombent rapidement – si vous n’êtes pas assez rapide pour faire les lignes, elles s’empileront bientôt vers le haut. Et puis c’est fini. Il est financé par la publicité, mais un achat dans l’application les supprime. Sinon, si les publicités ne vous dérangent pas, vous pouvez vous amuser pendant des heures pour rien.

 

Certains disent que Nintendo devrait s’en tenir à la création de jeux sur console et laisser le marché mobile tranquille, mais d’autres seraient profondément en désaccord. La société a subi pas mal de flak en raison du nombre de microtransactions dans ce jeu, mais ne désespérez pas; ce n’est pas aussi mauvais que vous le pensez. Mario Kart Tour est un jeu divertissant avec un support pour les jeux multijoueurs en ligne, vous permettant de courir contre des amis qui n’ont pas les consoles Nintendo. Les achats intégrés vous permettent de libérer des personnages des pipes, mais vous n’êtes pas obligé de les acheter, et vous pouvez vous amuser sans eux.

Un autre nom très populaire, Fortnite, est partout maintenant, sur presque toutes les plateformes. Avec la version mobile, vous pouvez jouer sur n’importe quelle plate-forme, y compris Android, et vous pouvez même jouer contre des joueurs sur différentes plates-formes, y compris les joueurs sur PC et sur console. Il n’y a pas de support pour un contrôleur physique, ce qui le rend un peu plus difficile à jouer et, pour être honnête, cette version n’est pas aussi raffinée que les jeux PC et console. Cependant, c’est toujours Fortnite, et c’est toujours un excellent jeu pour entrer et perdre quelques heures. Vous pouvez télécharger des jeux comme ceux-ci depuis le TweakBox app.

Si vous aimez les jeux de mots, alors Words with Friends est le jeu parfait pour vous. C’est frustrant, c’est intense, et vous lancerez des accusations de tricherie contre tous ceux que vous jouez! Un langage respectueux et propre est encouragé, parfois difficile à respecter, mais il offre un moyen cool de se connecter avec vos amis et d’autres à travers le monde, surtout lorsque beaucoup sont isolés des autres en ce moment. Il existe des achats intégrés, mais vous pouvez jouer avec plaisir pendant des heures gratuitement.

Les meilleurs jeux payant Android

Personne n’aime payer pour un jeu à moins de savoir qu’il en a pour son argent. Certains jeux ne valent tout simplement pas le prix, mais ces cinq le sont certainement.

La plupart des gens connaissent le DOOM classique et que c’est un jeu de tir à la première personne qui a à peu près lancé le genre et en a fait ce qu’il est aujourd’hui. Notre travail consiste à défendre le monde, à le sauver des démons, et cela signifie beaucoup de plaisir de tir avec de nombreuses armes cool à choisir. La version mobile a le jeu et l’extension d’origine, et, honnêtement, la seule chose qui n’y est pas est le support des contrôleurs externes. Cependant, les commandes de l’écran tactile sont intuitives et faciles à utiliser, et une prise en charge a récemment été ajoutée pour les cartes téléchargeables et 60 ips. Un jeu cool dans lequel vous pouvez facilement vous perdre pendant plusieurs heures.

 

Un autre nom bien connu, Minecraft, a commencé sa vie en tant que jeu PC, et le relais n’a besoin d’aucune introduction de notre part. C’est l’un des jeux les plus simples; tout ce que vous avez à faire est de construire votre maison, de la défendre et d’explorer les ressources. Fabriquez vos propres armes, armures, pièges et plus, et combattez les monstres qui parcourent la terre. Cela équivaut à des heures de plaisir et, comme il s’agit d’un jeu premium, un achat peut être partagé entre les membres de votre famille – pas besoin d’acheter une version pour chaque personne qui joue. Achetez-le simplement via la bibliothèque familiale Android, et ce sont les enfants triés pour les vacances.

 

Il s’agit d’un jeu relativement nouveau, lancé pour la première fois en 2019. Presque immédiatement, il s’est hissé en tête de la liste des jeux de course Android les plus populaires. Il peut avoir un prix élevé, mais c’est un achat unique, et il n’y a pas de publicités ou d’achats intégrés – tout est disponible. Avec certains des meilleurs graphismes, le jeu propose également des commandes faciles, la prise en charge de contrôleurs externes, des centaines d’heures de plaisir de course, de nombreux styles de course différents et de nombreuses voitures à débloquer en cours de route. Une fois que vous aurez commencé à jouer, vous ne voudrez plus vous arrêter; voilà à quel point c’est addictif.

 

Si vous voulez un rythme de vie plus lent, alors Stardew Valley peut être le jeu pour vous. C’est un jeu de premier ordre et l’un des meilleurs jeux premium que votre argent puisse acheter. Vous commencez par une ferme délabrée, et c’est à vous de la reconstruire. Vous pouvez faire pousser vos propres cultures, aller à la pêche, élever du bétail et vous pouvez venir en ville et interagir avec les habitants. Vous pouvez vous marier, fonder une famille, faire à peu près tout ce que vous voulez. Les graphismes sont simples, presque rétro, mais il y a des heures de plaisir et de contentement à avoir. Les commandes sont faciles et les interactions en jeu sont nombreuses. En tant que carte SIM, ce n’est peut-être pas le plus connu, mais c’est l’un des plus populaires. En prime, si vous êtes déjà abonné à Google Play Pass, c’est gratuit.

 

Battle Chasers: Nightwar est un RPG qui ravira les fans des jeux RPG d’il y a plus de vingt ans. C’est un jeu au tour par tour avec des graphismes époustouflants qui sont plus adaptés au jeu sur console, faisant de ce port l’un des meilleurs. Chaque campagne de combat dure au moins 30 heures, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour élaborer des stratégies et utiliser des tactiques pour gagner la guerre. Le seul inconvénient est qu’il s’agit d’un jeu exigeant en termes de matériel, il est donc mieux adapté à cela avec les appareils Android haut de gamme. Si votre appareil est tout sauf haut de gamme, vous voudrez peut-être lui manquer.

 

Comment utiliser la bibliothèque familiale Android

La bibliothèque familiale Android vous permet d’acheter certains jeux et de les partager avec tous les membres de la famille qui se sont inscrits. Non seulement cela permet à tout le monde de partager le plaisir, mais cela permet également d’économiser de l’argent car vous n’avez pas tous à acheter le jeu.

Voici comment vous inscrire:

Lancez l’application Google Play Store sur votre appareil Android Appuyez sur le menu dans le coin supérieur gauche (trois lignes verticales) Appuyez sur Compte> Famille Appuyez sur S’inscrire à la bibliothèque familiale Suivez les instructions à l’écran pour configurer la bibliothèque. Ceux qui ne font pas partie d’un groupe familial doivent d’abord en créer un

Notez que tous les membres de la famille doivent suivre les étapes ci-dessus sur leur appareil.

Maintenant, la plupart des jeux premium que vous achetez via la bibliothèque seront disponibles pour tous les membres.

Avec autant de jeux au choix dans Android magasin d’applications, il est difficile de trouver celui qui vous convient. Les recommandations vous facilitent la tâche et de nombreux jeux proposent un court essai gratuit (mais pas tous).

Les dix jeux ci-dessus sont un mélange décent de titres payants et gratuits et ne représentent vraiment qu’une infime fraction de ce qui est disponible. Dites-nous ce que vous pensez de cette sélection, dites-nous si nous avons raté un jeu sympa et partagez-le pour faire savoir aux autres quels sont les meilleurs jeux pour leurs appareils Android.