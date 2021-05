Top 10 des films et séries les plus regardés sur Netflix Argentine

Netflix renouvelle constamment son catalogue. Il présente même nouvelles séries et films chaque semaine pour que vos utilisateurs aient toujours quelque chose à regarder. Pour cette raison, c’est que le classement des 10 productions les plus vues sur la plateforme change presque tous les jours.

Dans Spoiler, nous vous montrons le rapport quotidien dont sont les séries et les films les plus choisis par les utilisateurs de Netflix Argentine. Si vous ne savez pas quoi regarder et que vous recherchez une recommandation, Cette liste sera très utile.

Voici les 10 séries et films les plus regardés sur Netflix Argentine au 21 mai 2021

10-OUTLANDER

SÉRIE

Première: 2014

Saisons: 5

Protagonistes: Caitriona Balfe, Sam Heughan, Graham McTavish, Duncan Lacroix et Tobias Menzies.

Parcelle: Après avoir servi comme infirmière dans l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, Claire Randall profite d’une deuxième lune de miel en Écosse avec son mari, mais est soudainement transportée en 1743, où sa liberté et sa vie sont menacées.







9-MAISON

FILM

Première: 2015

Dirigée par: Tim Johnson.

Parcelle: Après qu’une race extraterrestre appelée Boov ait conquis la Terre, toute la population est relocalisée à l’exception d’une fille nommée Tip qui a réussi à se cacher des extraterrestres. Lorsque Tip rencontre un boov fugitif nommé Oh, la méfiance sera réciproque. Cependant, Oh n’est pas comme le reste des boovs: il veut juste avoir des amis et s’amuser. Bientôt, ils partent tous les deux à la recherche de la mère de Tip, ignorant que les gorgs, ennemis des boovs, sont en route.







8-JE SUIS TOUTES DES FILLES

FILM

Première: 2021

Protagonistes: Hlubi Mboya, Erica Wessels, Deon Lotz, Masasa Mbangeni, JP Du Plessis

Parcelle: Un enquêteur spécialisé dans les crimes spéciaux forme un lien improbable avec un tueur en série pour éliminer un syndicat mondial de trafic sexuel d’enfants.







7-FAUX IDENTITÉ

SÉRIE

Première: 2021

Saisons: deux

Créateur: Perla Farías.

Protagonistes: Luis Ernesto Franco, Camila Sodi, Sergio Goyri, Samadhi Zendejas, Eduardo Yáñez, Sonya Smith, Alejandro Camacho, Dulce María et Alexa Martín.

Parcelle: Isabel et Diego, deux parfaits inconnus, assument l’identité d’un mariage heureux pour rester en sécurité. Mais les ennemis sont à l’affût.







6-LA FEMME DANS LA FENÊTRE

FILM

Première: 2021

Protagonistes: Amy Adams, Gary Oldman, Antonhy Mackie

Parcelle: Pris au piège dans une maison, une psychologue agoraphobe devient obsédée par ses nouveaux voisins … et résolvant le meurtre brutal qu’elle regarde à travers sa fenêtre.







5-LES PINGOUINS DE MADAGASCAR

FILM

Première: 2008

réalisateur: Tom McGrath; Eric Darnell; Mireille Soria.

Parcelle: un groupe de pingouins au style très particulier se lance dans des missions secrètes dans un zoo de New York.







4-LUIS MIGUEL

SÉRIE

Première: 2018

Saisons: deux

Protagonistes: Diego Boneta, Óscar Jaenada, Juan Pablo Zurita, César Bordón, Anna Favella

Parcelle: La série dramatise l’histoire de la vie du chanteur superstar mexicain Luis Miguel, qui a captivé le public en Amérique latine et au-delà depuis des décennies.







3-L’INNOCENT

SÉRIE

Première: 2021

Saisons: 1

Créateur: Oriol Paulo.

Protagonistes: Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez et José Coronado.

Parcelle: personne ne peut échapper au passé et Mateo, Olivia, Lorena et Aguilar doivent faire face aux décisions qui ont marqué leur vie pour toujours. The Innocent, la mini-série à suspense basée sur le roman à succès d’Harlan Coben.







2-UN PEU DE FAVEUR

FILM

Première: 2018

Réalisateur: Paul Feig.

Protagonistes: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding et Andrew Rannells.

Parcelle: Dans une petite ville des États-Unis, un vlogger enquête sur la disparition soudaine et mystérieuse de sa meilleure amie.







1-QUI A TUÉ SARA?

SÉRIE

Première: 2021

Saisons: deux

Créateur: David Leche Ruiz.

Protagonistes: Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones.

Parcelle: Après avoir passé 18 ans en prison, Alex est libéré et son seul objectif est de retrouver le véritable meurtrier de sa sœur.