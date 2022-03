Top 10 des applications Android Open Source

Ce sont les meilleures applications open source pour votre mobile Android.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications gratuites, que nous pouvons diviser en deux grands groupes : propriétaire et open source. La principale différence entre les deux est que dans le premier le code source n’est pas accessible et dans le second il est. Cela signifie que dans les applications open source, tout utilisateur vous pouvez voir comment ils fonctionnent et comment ils sont configurés.

De plus, les applications open source ont une grande communauté derrière elles qui est responsable de les revoir régulièrement pour s’assurer que tous les bugs qui surviennent sont corrigés.

Malgré cela et le fait qu’ils sont tout aussi valables que les applications propriétaires, normalement les applications open source sont moins populaires que celles-ci et, pour cette raison, aujourd’hui nous avons compilé pour vous Top 10 des applications open source pour Android.

Firefox

La première application de cette liste dans Firefox, un navigateur Web open source complet qui protège votre vie privée vous protéger du suivi et qui, en plus, a une série de fonctions vraiment intéressantes telles que la possibilité d’utiliser des extensions pour bloquer les publicités de pages Web comme uBlock Origin ou Adguard AdBlockerla possibilité de créer des collections d’onglets pour y accéder plus rapidement ou la possibilité de utiliser un gestionnaire de téléchargement externe.

chaise de jardin 2

Lawnchair 2 est l’un des meilleurs lanceurs que nous pouvons utiliser sur Android, car il imite l’interface du lanceur Google Pixel, il est régulièrement mis à jour avec les caractéristiques des nouvelles versions d’Android et a beaucoup de fonctions comme mode sombre automatiqueintégration avec Google Feed (Discover), points de notification ou les catégories de tiroirs (onglets et dossiers).

beau temps

Si vous avez l’habitude de consulter quotidiennement les informations météo, vous allez adorer Good Weather car c’est une application gratuite et sans publicité qui vous permet de consulter la météo du jour en cours et vous montre les prévisions pour les 7 prochains jours dans plus de 200 000 villes à travers le monde.

Aussi, beau temps a quelques widgets qui vous permettra de consulter la météo directement depuis l’écran d’accueil de votre mobile Android.

ProtonMail

Si vous souhaitez protéger les informations que vous envoyez et recevez dans vos e-mails, vous êtes en retard dans l’utilisation de ProtonMail, le service de messagerie crypté le plus populaire aujourd’hui avec plus d’un million d’utilisateurs actifs dans le monde.

ProtonMail est une application open source avec une interface très soignée qui permet de gérez vos e-mails avec la sécurité qu’ils ne peuvent pas être vus par des tierspuisque tous les e-mails vont chiffrement de bout en bout.

Ouvrir la caméra

Open Camera est une application open source gratuite qui a déjà plus de 50 millions de téléchargements sur le Play Store.

Cette application appareil photo pour Android a une apparence un peu plus rugueuse que d’autres alternatives telles que les applications natives Google et Samsung, mais, en retour, elle dispose d’une grande variété de fonctions telles que son mode expert qui vous permet de définir les effets de couleur, la balance des blancs, l’ISO ou le verrouillage de l’expositionla possibilité d’appliquer la date et l’horodatage, les coordonnées de l’emplacement et le texte personnalisé aux photos ou prendre des photos panoramiques, même avec la caméra frontale.

AnySoftKeyboard

AnySoftKeyboard est une application open source qui est devenue l’un des meilleurs claviers pour Android, car elle a une interface simple sans éléments inutilesa un grand nombre d’options de personnalisation et a des fonctionnalités vraiment utiles comme la saisie gestuelle ou la saisie vocale.

OsmAnd

OsmAnd est une application cartographique complète qui obtient toutes ses données cartographiques d’OpenStreetMapun projet open source dans lequel toutes les données sont fourni par des utilisateurs particuliers qui font partie de cette communauté.

Si vous cherchez une alternative à Google Maps, OsMand est l’une des meilleures options que vous trouverez, car il dispose d’une grande variété de fonctions, parmi lesquelles nous pouvons souligner Navigation GPS, comparaison de cartes et divers widgets personnalisables.

VLC

Sans aucun doute, l’une des applications open source les plus populaires sur Android est VLC, un lecteur multimédia complet qui vous permet de lire n’importe quel fichier, vidéo et audiocar il prend en charge une grande variété de formats, parmi lesquels MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv et AAC.

VLC est une application gratuite, pas de publicités ni d’achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Pod d’antenne

AntennaPod est un gestionnaire de podcast open source qui n’a rien à envier aux autres alternatives comme Spotify ou Pocket Casts, puisqu’il a toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour écouter et organiser vos épisodes de podcast préférés.

Ainsi, AntennaPod vous permet de vous abonner à n’importe quel podcast via RSS, modifier la vitesse de lecture des épisodes et configurer le téléchargement automatique des épisodes pour que ceux-ci ajouté directement à la file d’attente de lecture.

OpenDocument Reader pour les documents LibreOffice

La dernière des applications open source de cette sélection est OpenDocument Reader pour les documents LibreOffice, une application pratique qui nous permet de ouvrir et modifier des fichiers texte avec un format de document ouvert (ODF) et enregistrez-les dans une variété de services de stockage en nuage comme Google Drive, Dropbox ou OneDrive.

