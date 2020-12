Too Short rend hommage à la région de la baie dans la vidéo « Oaklandish »

La vidéo « Oaklandish » de Too Short tombe après la bataille de Bay Area Verzuz.



Le week-end dernier, pour la dernière confrontation de l’année, Verzuz a partagé sa formidable plate-forme avec deux légendes d’Oakland – Too Short et E-40. La Bay Area Verzuz a été la bataille la plus coûteuse à ce jour, se rapprochant à 500 000 € pour préparer le terrain pour l’extravagance de Westcoast.

Avant leur bataille, ces deux poids lourds ont sorti un tout nouvel album commun, Ain’t Gone Do It / Termes et Conditions. Dans le style d’un producteur et rappeur légendaire, grâce à la force marketing de l’une des plus grandes scènes à émerger dans la culture depuis des décennies, et d’un nouvel album, Too Short a créé sa dernière vidéo.

Le single, « Oaklandish » est un match fait au paradis, conçu avec l’aide de ses compatriotes de Californie, Guapdad 4000 et Rayven Justice, et apparaît sur Ain’t Gone Do It / Termes et conditions.

À l’écran, les trois collaborateurs semblent s’amuser alors qu’ils défilent dans la ville avec des femmes vêtues de vieux décors peints en bonbon sur le pont d’Oakland Bay. Un certain nombre de paysages monumentaux de la région de la baie sont magnifiquement capturés, ainsi que des gens qui font des beignets dans les rues et un caméo bien mérité par l’opposant de Verzuz à Short E-40.

Tout le monde parmi les 415, 510, 707, 408, 650, 925, 209, grandissez-vous. Criez à Oakland!

Découvrez la nouvelle vidéo patriotique de Too Short ci-dessus.