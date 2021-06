Too Hot To Handle: TikTok de Peter Vigilante est un énorme piège à soif

Peter Vigilante est un créateur populaire de TikTok, qui partage également du contenu sur OnlyFans. Voici où le suivre.

Préparez-vous pour une autre saison de manigances sexy parce que Netflix Trop chaud pour le manipuler est officiellement revenu dans nos vies.

Saison 2 de Trop chaud pour le manipuler voit un autre lot de concurrents tester leurs propres capacités à garder leurs mains pour eux-mêmes, ou risquer que le fonds du prix soit sabré par Lana, le robot d’abstinence qui voit tout, sait tout.

L’un de ces nouveaux candidats est Peter Vigilante, un entraîneur personnel de 21 ans, 5 pieds 8, et influenceur TikTok – quelque chose qu’il mentionne tout de suite en entrant dans la villa. Peter a plus de 2,2 millions d’abonnés sur TikTok, un nombre qui augmentera certainement une fois Trop chaud pour le manipuler la saison 2 est sortie. Son TikTok est également un énorme piège à soif.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Peter de Trop chaud pour le manipulerle compte TikTok de – et son compte OnlyFans.

Quel est le nom d’utilisateur TikTok de Peter Vigilante ? La star de Too Hot To Handle publie des pièges à soif. Image : Netflix, @peter_vigilante via TikTok

Quel est le nom d’utilisateur TikTok de Peter Vigilante ?

La plupart des vidéos de Peter le montrent torse nu (ou en train d’enlever sa chemise) et avalant des bouteilles de vin rouge. La plupart de ces vidéos utilisent également la chanson « I See Red » de Everybody Loves An Outlaw. Peter semble également être un danseur de pôle qualifié et a une relation solide avec sa mère, qui apparaît dans beaucoup de ses vidéos TikTok.

Peter dit qu’il reçoit entre 100 et 200 DM un jour des filles sur l’application aussi.

Voici un TikTok de Peter de Trop chaud pour le manipuler enlever sa chemise, au milieu de Times Square, et avaler une bouteille de vin rouge en se tenant debout sous un géant Trop chaud pour le manipuler panneau d’affichage.

Voici un TikTok de Peter de Trop chaud pour le manipuler faire quelques mouvements de Magic Mike au gymnase.

Voici un TikTok de Peter de Trop chaud pour le manipuler sortir d’une piscine, dégoulinant d’eau.

Voici un TikTok de Peter de Trop chaud pour le manipuler montrant ses mouvements impressionnants sur un poteau, alors que le «Pony» de Ginuwine joue en arrière-plan.

Et voici un TikTok de Peter de Trop chaud pour le manipuler grimper sur l’îlot de la cuisine, torse nu, avaler une autre bouteille de vin rouge, puis tomber de l’île après que sa mère lui ait jeté de la nourriture.

Quel est le nom d’utilisateur de OnlyFans de Peter Vigilante ?

En plus de TikTok, Peter a son propre compte OnlyFans où il montre aux fans « des publications en coulisses et des captures non vues sur [his] d’autres plateformes. » Son abonnement, au cas où vous vous poseriez la question, est de 30 € par mois.

.

