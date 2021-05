Too Hot To Handle revient officiellement sur Netflix en juin.

Bonnes nouvelles! L’émission de rencontres à succès de Netflix Trop chaud pour le manipuler revient sur nos écrans le 23 juin.

ICYMI, la saison 1 a suivi un groupe de 14 célibataires qui ont été emmenés dans un endroit tropical à la recherche du véritable amour… et 100 000 €. Ils ne savaient pas grand-chose, toute sorte de contact intime déduisait de l’argent du prix global en espèces. C’est vrai, pas de baisers, pas de câlins et absolument pas de sexe. Pense Love Island mais avec beaucoup plus de frustration sexuelle…

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est le chaos absolu et le combat pour que les concurrents contrôlent leurs pulsions est en fait hilarant. La saison 1 a été remportée par Harry Jowsey, Chloe Veitch, David Birtwistle, Francesca Farago, Kelz Dyke, Lydia Clyma, Nicole O’Brien, Rhonda Paul, Bryce Hirschberg et Sharron Townsend, qui ont partagé les 75000 € restants.

LIRE LA SUITE: Bande originale de Too Hot To Handle: toutes les chansons de la saison 1

Too Hot To Handle saison 2 sortira en juin sur Netflix. Image: Netflix

Quand est la saison 2 de Trop chaud pour le manipuler La saison 2 sort?

Trop chaud pour le manipuler revient officiellement sur Netflix le 23 juin. En janvier 2021, Netflix a annoncé que Too Hot To Handle avait été renouvelé pour deux nouvelles saisons. Bien sûr, les mêmes règles s’appliquent que pour la saison 1, les participants ne seront pas autorisés à se connecter les uns avec les autres.

La saison 1 a été filmée à Punta Mita, au Mexique, cependant, les saisons 2 et 3 se dérouleront dans les îles Turques et Caïques en raison de la pandémie de coronavirus.

Il y a 10 épisodes au total, mais tous ne sortiront pas le 23 juin. Netflix supprimera les épisodes 1 à 4 le 23 juin, puis les épisodes 5 à 10 le 30 juin.

Trop chaud pour gérer le casting de la saison 1. Image: Netflix

Qui sera dans le Trop chaud pour le manipuler Casting de la saison 2? Chloé reviendra-t-elle?

Netflix est resté discret sur qui sera choisi dans la saison 2. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles Trop chaud pour le manipuler Chloe Veitch, membre de la distribution de la saison 1, pourrait faire un retour dramatique à la série.

Chloé a récemment atteint la finale de Le cercle Saison 2 sur Netflix. Dans un « Où sont-ils maintenant? » Vidéo YouTube, Chloé a taquiné: « Qui sait ce que l’avenir nous réserve. Je ne veux pas trop en dire, mais vous pourriez me voir sur vos écrans beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. »

Est-ce qu’elle revient en tant que membre de la distribution? Va-t-elle remplacer l’assistante virtuelle « Lana »? Va-t-elle raconter? Qui sait, mais surveillez cet espace…

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂