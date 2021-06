« Too Hot to Handle » aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Trop chaud pour le manipuler» (« Jouer avec le feu » en espagnol) n’est disponible sur Netflix que depuis le mercredi 30 juin 2021, mais les utilisateurs de la plateforme et les fans de l’émission de télé-réalité créée par Laura Gibson et développée par Charlie Bennett en demandent déjà un troisième Versement.

L’émission suit un groupe de dix célibataires alors qu’ils coexistent dans une villa insulaire spéciale pendant quatre semaines pour trouver l’amour et 100 000 €. La règle principale est qu’il ne peut y avoir aucun contact physique entre les participants ou le prix diminuera.

La deuxième saison de « Trop chaud pour le manipuler» A été enregistré dans une villa de près de 800 mètres carrés, située sur une plage des îles Turques et Caïques, au Royaume-Uni. Alors y aura-t-il une troisième saison ?

« TOO HOT TO HANDLE » AURA-T-IL LA SAISON 3 ?

La reponse courte est oui. En janvier 2021, Netflix renouvelé la populaire émission de téléréalité pour une deuxième et une troisième saison. Selon Variety, les deux nouveaux épisodes ont été tournés l’un après l’autre, ce qui signifie que les nouveaux chapitres pourraient arriver très bientôt.

Le point de vente susmentionné a également révélé que les concurrents des deux saisons avaient été amenés à croire qu’ils étaient dans « Parties in Paradise » pour les empêcher de découvrir que c’était en fait « Trop chaud pour le manipuler”.

« Le secret a été révélé. Nous sommes ravis de ramener ‘Too Hot to Handle’ pour deux nouvelles saisons dans un paradis tropical », a déclaré à Variety Brandon Riegg, vice-président des séries documentaires et non scénarisées. Netflix.

« Les membres de Netflix du monde entier sont tombés amoureux des pitreries hilarantes de la première saison, et maintenant les fans n’auront plus à attendre longtemps pour voir nos nouveaux concurrents essayer (et échouer) de suivre les règles strictes de Lana avec beaucoup de rebondissements. surprises. en cours de route », a-t-il ajouté.

Qui seront les concurrents de la troisième saison de « Too Hot To Handle » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 « TOO HOT TO HANDLE » SORTIE-T-ELLE ?

Oui Netflix renouveler « Jouer avec le feu« Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés sur la plateforme de streaming fin 2021 ou début 2022.