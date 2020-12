Too € hort & E-40 Drop Split Album « Ain’t Gone Do It / Conditions générales » avant l’apparition de « Verzuz »

Nous sommes juste à un jour de regarder les légendes de la région de la baie se réunir pour le prochain épisode de Verzuz. Les fans de R & B étaient tous prêts à regarder Ashanti et Keyshia Cole affronter leurs plus grands succès, mais après que l’ancien chanteur de Murder Inc ait attrapé un cas de COVID-19 à la dernière minute, la réunion des voix a dû être reportée pour Janvier. Il n’y avait pas besoin de s’inquiéter car Verzuz n’a pas tardé à promouvoir son prochain groupe d’artistes, et les fans ont hâte de se détendre avec Too € hort et E-40.

En avance sur leur Verzuz, les icônes de la musique ont sorti un album collaboratif mais scindé: Ain’t Gone Do It / Termes et Conditions. Too € hort dirige les 10 premiers morceaux alors que son projet comprend E-40, Guapdad 4000, Tiny MD, BossLife Big Spence Rayven Justice, Mistah FAB, G-Eazy, Reg Black et Zyah Belle. Les 10 derniers morceaux proviennent de l’E-40 car il comprend Too € hort, Turf Talk, Stresmatic, Blxst, Drakeo The Ruler, Symba, G-Eazy, GASHI, Brent Faiyaz, Freddie Gibbs, Larry June, Kid3rd, Pimpin Ken et Trae Suave. Découvrez le spécial deux pour un de Too € hort et E-40 et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. N’a pas fini le faire

2. Oaklandish ft. Guapdad 4000, Rayven Justice

3. Digital Trick ft. Mistah FAB

4. Pimpin’s All I Know ft. Tiny MD

5. 10 km [Remix] ft. G-Eazy, BossLife Big Spence

6. Real Oakland ft. Reg Black

7. Triple Gold Sox

8. Good P * ssy Walk ft. Rayven, Justice

9. Je reste debout avec Zyah Belle

10. Fuck Yo Speakers

11. Making a Play ft. Turf Talk, Stresmatic

12. MOB

13. Toujours ft. Blxst, Drakeo The Ruler

14. Passez le calice ft. Symba, Capolow

15. Girl I see You Winning ft. G-Eazy & GASHI

16. Swagin avec Brent Faiyaz

17. Dapper Dan avec Freddie Gibbs, Larry June, Kid3rd

18. Habillez-vous comme un D-Boy ft. Stresmatic

19. Tricks ft. Pimpin Ken

20. P’s et Q’s ft. Trae Suave