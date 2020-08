Tony Lopez de Hype House abandonné par marque à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle

“Je promets que je prendrai de meilleures décisions bien informées.”

Tony Lopez a présenté des excuses après avoir été abandonné par une marque à la lumière des récentes allégations de harcèlement sexuel d’un mineur.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, Tony est connu pour être la moitié du duo de danse TikTok The Lopez Brothers avec son frère Ondreaz. Les deux frères sont membres du collectif TikTok Hype House, qui comprend également Addison Rae, Chase Hudson et bien d’autres.

Bliss Spa, une société de spa et de cosmétiques, a déclaré qu’elle ne sponsoriserait plus ou ne collaborerait plus avec Tony dans plusieurs commentaires sur TikTok. En réponse aux fans qui ont remis en question leur partenariat, Bliss a écrit: “Nous prenons ces accusations au sérieux et ne fonctionnerons pas avec Tony Lopez à l’avenir. Nous nous engageons à travailler avec des partenaires qui défendent les valeurs de notre marque.”

Dans une série de tweets viraux et de TikToks, Tony – qui a récemment eu 21 ans – a été accusé d’avoir envoyé des messages explicites à plusieurs jeunes filles sur les réseaux sociaux. Des captures d’écran entre Lopez et une jeune fille de 15 ans, capturées par TikTok Room, le montrent prétendument demander des photos de nu.

Samedi (22 août), Tony a publié des excuses pour l’application Notes, apparemment pour répondre aux “accusations récentes”.

“Hé les gars, je veux prendre une minute pour répondre aux récentes accusations qui ont été portées contre moi. Je ne suis pas fier de mes choix passés et des actions que j’ai faites, et je suis vraiment déçu de moi pour eux.

Je suis encore nouveau sur la scène du divertissement / LA et j’apprends rapidement que vous ne pouvez pas croire tout ce que l’on vous dit. Une fois que j’ai découvert la vérité, j’ai immédiatement arrêté.

Je sais que ces actions ne sont pas prises à la légère et étaient extrêmement irresponsables de ma part. En tant que jeune homme, je me tiens responsable de cette erreur, plutôt que de fuir. J’en tirerai des leçons, pour m’aider à mieux m’éduquer pour le présent et l’avenir. Je promets que je prendrai de meilleures décisions éclairées. “

On ne sait pas si Tony traitera les allégations spécifiques à une date ultérieure, mais nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

