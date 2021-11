Tony Jaa et Jason Statham lancent des poings de fureur dans les nouvelles images de The Expendables 4

D’une manière ou d’une autre, le casting de l’extravagance de la suite d’action à venir Les consommables 4 semble plus rempli de héros d’action que jamais auparavant, la superstar des arts martiaux Tony Jaa ayant maintenant partagé un aperçu des coulisses aux côtés de Jason Statham et La descente la star Iko Uwais. Faisant écho aux sentiments de nombreux fans de films d’action, Jaa écrit « Enfin ! nous travaillons ensemble », à côté d’une image de lui-même debout, les poings fermés à côté de The Stath.

Statham, qui porte le drapeau des films d’action sans fioritures depuis des années maintenant, devrait prendre le relais Les consommables franchise de la légende hollywoodienne Sylvester Stallone, avec Stallone disant dans une récente vidéo de tournage; « Eh bien, ils viennent de terminer une cascade très réussie, et il est temps de passer à autre chose. Ce sera mon dernier jour, alors, je l’apprécie, mais c’est toujours aigre-doux. C’est quelque chose auquel vous avez été si attaché. Je devinez, puisque cela fait environ 12 ans, et prêt à passer le relais à Jason, entre ses mains compétentes. »

L’image suivante a Tony Jaa démontrant une position de combat classique posant aux côtés d’autres artistes martiaux Iko Uwais et Danny Chu. « Ça fait longtemps que je ne vois pas, mais finalement nous sommes tous ici dans Expendable 4 avec mon frère @dannychu_99 @iko.uwais », a écrit Jaa dans une légende à côté de l’image, ce qui devrait enthousiasmer de nombreux fans de films d’arts martiaux. Franchement, la vue de Jaa et Uwais ensemble pourrait être si sublime que cela ne vaudrait peut-être plus la peine de faire d’autres films d’action par la suite.

Iko Uwais, qui a merveilleusement démontré son penchant pour les coups de poing et de pied à mort dans la poésie brutalement visuelle qui est La descente, ainsi que sa suite Le Raid 2, jouera le méchant d’en face Les consommables. Uwais jouera le rôle d’un ancien officier militaire avec sa propre armée et une ligne de touche dans le commerce des armes, ce à quoi l’équipe titulaire espère sans aucun doute mettre fin.

Cela fait quelques années maintenant depuis notre dernière aventure pleine d’action avec Les consommables, beaucoup pensant que la quatrième sortie n’aurait jamais lieu. Heureusement, les étoiles se sont enfin alignées et c’est en train de se produire, le réalisateur Scott Waugh travaillant à partir d’un scénario co-écrit par Spenser Cohen, Max Adams et John Joseph Connolly, à partir d’une histoire originale de Cohen.

Alors que les détails de l’intrigue sont en grande partie inconnus, le film réunira l’équipe intrépide de mercenaires sapins introduit dans les années 2010 Les consommables. Les goûts de Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et Randy Couture sont tous prêts à revenir et à reprendre leurs rôles des versements précédents, l’équipe étant rejointe par Curtis « 50 Cent » Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Eddie Hall, Sheila Shah, Jacob Scipio, Levy Tran et Iko Uwais. Andy Garcia a également été récemment recruté pour la dernière mission de The Expendables, avec l’acteur nominé aux Oscars qui aurait signé pour incarner un agent de la CIA chargé d’accompagner l’équipe dans tous les problèmes qu’elle rencontre cette fois au nom de l’argent et peut-être Justice.

Les consommables 4 devrait être publié en 2022 par Lionsgate. Ces images nous parviennent grâce au compte Instagram officiel de Tony Jaa.

