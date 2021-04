Tony Iommi de Black Sabbath ne pense pas que « le rock est en train de mourir »

Pendant des années Gene Simmons, bassiste et leader de Embrasser, a insisté auprès des médias sur le fait que la mort imminente du rock en tant que genre musical approche, soulignant avec insistance qu’il n’a plus d’avenir dans l’industrie en raison du manque d’intérêt du public.

Ce thème est devenu un débat éternel entre certaines des figures les plus emblématiques du genre, ajoutant désormais une nouvelle voix qui insiste sur le fait que « le rock ne mourra jamais »: le guitariste acclamé Tony Iommi.

Vous pourriez aussi être intéressé par: My Bloody Valentine prépare son retour tant attendu avec deux nouveaux albums

Le membre fondateur de Sabbat noir a partagé ses réflexions sur le sujet dans une récente interview avec Consequence Of Sound: «Je ne pense pas que le rock va mourir. Cela a été dit pendant des années. Je veux dire, combien de fois ai-je entendu cette déclaration au cours des 50 dernières années? Ils sont vraiment nombreux ».

Iommi assure que la bonne musique n’est pas quelque chose qui disparaîtra, car il y aura toujours un marché pour elle et bien que certains groupes chuteront en cours de route, c’est quelque chose qui s’est toujours produit dans l’histoire de l’industrie, tandis que d’autres resteront dans le goût des gens.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Soundgarden va poursuivre Vicky Cornell en justice pour interdiction des médias sociaux

« Voilà MetallicaIls ne disparaîtront pas. Ils ont beaucoup de fans et ils ont une énorme base de fans. Il existe de nombreux groupes. Non, la musique ne va pas disparaître », conclut Iommi. Ces dernières semaines, Simmons reviendrait à la une des journaux après une nouvelle déclaration sur la mort du rock.

Selon Simmons, le rock est mort car les grandes icônes du genre ne sont apparues qu’entre 1958 et 1988, en donnant l’exemple d’Elvis, des Beatles, des Rolling Stones et bien qu’il reconnaisse l’existence de groupes comme Foo Fighters, il assure que ceux-ci déjà existent depuis plus de 20 ans, ils ne rentrent donc pas dans leurs critères de «bande actuelle».