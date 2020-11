Tony Hsieh, ancien PDG de Zappos et entrepreneur technologique, mort à 46 ans

Il y a eu une résurgence à Sin City et bien que de nombreux facteurs contribuent à cette revitalisation, les gens ne peuvent s’empêcher de créditer l’entrepreneur technologique Tony Hsieh. Il est très connu pour ses mouvements lucratifs et son empire de près d’un milliard de dollars qu’il a construit grâce à diverses entreprises. Il a vendu sa société de publicité sur Internet à Microsoft et a ensuite investi dans des sociétés comme AskJeeves et Zappos. Parmi ces derniers, Hsieh deviendrait PDG de la marque de vêtements, ne quittant son poste que plus tôt cette année. Vendredi 27 novembre, la nouvelle est apparue que le jeune homme de 46 ans était décédé et les effets se sont fait sentir dans le monde entier.



Michael Kovac / Intermittent /

Megan Fazio, la porte-parole de l’une des sociétés de Hsieh, a confirmé la nouvelle de sa mort. «La gentillesse et la générosité de Tony ont touché la vie de tout le monde autour de lui et ont à jamais égayé le monde», indique le communiqué. «Offrir le bonheur a toujours été son mantra, alors au lieu de pleurer sa transition, nous vous demandons de vous joindre à nous pour célébrer sa vie.»

«Au nom de tous les employés et du personnel de DTP Companies, nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Tony qui ont tous perdu Tony en tant qu’être cher, visionnaire et ami», poursuit le communiqué. «Tony était très apprécié par tous ses amis et collègues de la famille soudée des entreprises DTP, cette tragédie déchirante en est une qui touche de nombreuses personnes impliquées.

Une cause de décès n’a pas été révélée au public pour le moment.

[via]