Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 : une playlist qui déchire

Au total, 37 nouvelles chansons sont ajoutées à la bande originale de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 . En plus des morceaux emblématiques du titre, dont la plupart des pièces d’origine sont restées dans la tête des générations Playstation 1, de nouveaux morceaux accrocheurs trouveront également leur place dans ce remaster de la franchise. Vous pouvez déjà écouter la bande originale complète!

@8pm_gmt Tony Hawks Pro Skater 1 & 2 have been remade. Not a remaster, like before, but remade. Old locations, some of the same skaters, some of the original soundtrack, the same control method… It looks incredible.

It’s out in September.https://t.co/evzX82gWr6

— Budgie (@CheekyBudgie) May 13, 2020