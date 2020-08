Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2: c’est la bande-annonce de lancement épique

Il est presque temps: Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 Remaster est dans les starting-blocks et célèbre sa sortie sur PS4, Xbox One et PC dans quelques jours. Dans la lignée de la sortie imminente, la bande-annonce de lancement est maintenant sortie, qui, bien sûr, accompagnée de la bonne musique, crée une véritable ambiance nostalgique pour la nouvelle édition du jeu emblématique:

Le contenu de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remaster

La communauté établie de longue date des premiers Tony Hawk’s Games était plus qu’heureuse de l’annonce du remaster. Pas étonnant: après tout, le nouveau “Tony Hawks Pro Skater 1 + 2” offre tout ce que les joueurs aimaient autrefois dans le titre – et sont maintenant servis sous une forme élargie et améliorée. Le nouveau et l’ancien contenu comprend:

Qualité HD et terminer caractères révisés , Les niveaux et Des trucs

et terminer , et à côté de légendaire Tony Hawk , l’ensemble patineur professionnel original ainsi que de nouveaux professionnels

, l’ensemble ainsi que de nouveaux professionnels toute la bande-son emblématique + 37 nouvelles chansons

iconique, populaire Manipulation il est de retour

il est de retour original Modes de jeu inclus + nouveau 2 modes de joueur

inclus + nouveau fonctions améliorées Créer un parc et Créer un skate

Multijoueur en ligne + classements mondiaux

Le niveau de Roswell avec l’ET Easter Egg est également au début. © Vicarious Visions / Activison

Quand le remaster de Tony Hawk sortira-t-il? Le double pack apparaîtra sur 4 septembre 2020 pour consoles et PC et peut être pré-commandé maintenant:

