Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a une date de sortie sur Nintendo Switch

Le remake de Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2 tu peux bientôt aussi lors de vos déplacements sur votre Nintendo Switch jouer. Nintendo a annoncé sur Twitter qu’il sera prêt cet été. Ensuite, vous pouvez faire vos tours dans le classique remodelé, qui est déjà passionnant et déclenche des sentiments nostalgiques sur PC, PS4 et Xbox One – et pas seulement à cause de la bande-son emblématique.

Bientôt, vous jouerez au classique Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sur Nintendo Switch

Les titres de la série «Tony Hawk’s Pro Skater» ont attiré toute une génération de joueurs à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Effectuer des figures et des combos avec le skateboard, maîtriser les défis des parcours difficiles et découvrir des secrets – c’est toujours amusant aujourd’hui. Ceci est prouvé par la nouvelle édition « Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 », qui Sorti en septembre 2020 pour PC, PS4 et Xbox One.

Toujours dans la version pour Nintendo Switch, vous patinez dans le rôle du légendaire Tony Hawk et rencontrez des professionnels originaux ainsi que de nouveaux skateurs. Tous les modes de jeu originaux et les modes locaux à 2 joueurs dans lesquels vous affrontez des amis sont inclus. À propos de Amélioration des fonctions Create-A-Park et Create-A-Skater vous pouvez prouver votre créativité en créant vos propres cours et patineurs. Vous les partagez en ligne avec d’autres joueurs. Vous pouvez également utiliser les classements pour voir votre performance par rapport à d’autres joueurs du monde entier.

Le remake « Hawk’s Pro Skater 1 + 2 » a été entièrement repensé et propose des graphismes modernes et des contrôles adaptés. On ne sait pas encore comment cela se passera sur la Nintendo Switch. Il devrait donc être intéressant de voir comment Nintendo intègre l’écran tactile de la console dans les commandes. Nous vivons cela à Sortie le 25 juin 2021.