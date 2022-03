Tony Hawk: Until The Wheels Fall Of dévoile sa première bande-annonce

le légendaire skateur Tony Hawk aura un nouveau documentaire pour HBO. Réalisé par Sam Jones, le film sortira le 5 avril » Tony Hawk: Jusqu’à ce que les roues tombent »qui sera exclusif à HBO et hbo max.

La bande qui racontera l’histoire de Hawk vient de sortir une nouvelle bande-annonce où l’on nous montre comment il est devenu le pionnier du sport moderne du skateboard vertical. À l’âge de 31 ans, le skateur s’est fait un nom dans l’industrie après avoir terminé l’un des tricks les plus exigeants techniquement du skateboard, »le 900 » en 1999.

Cet exploit a valu à Tony Hawk une reconnaissance massive et il est crédité d’avoir introduit le skateboard dans la culture populaire. Depuis son ascension vers la gloire, Hawk a sorti un flot infini de produits de skate ainsi que la production de jeux vidéo par Activisionqui ont été acclamés par la critique et considérés comme l’un des meilleurs jeux vidéo Skate.

En 2002, il a fondé la Fondation Tony Hawk, aujourd’hui connue sous le nom de Le projet de skateparkqui aide à construire des skateparks dans les zones défavorisées du pays en réponse au manque de skateparks sûrs et légaux aux États-Unis.

Le documentaire couvrira la vie du patineur de 53 ans à travers des interviews et nous montrera comment il a commencé sa carrière dans l’industrie et son travail tout au long de sa carrière.

Il promet de donner un aperçu intime de la relation de Hawk avec le sport qui a fait de lui la légende qu’il est aujourd’hui. Il nous informera également de son travail actuel et de ses importantes contributions continues à l’industrie du skateboard.

Le documentaire comprendra des entretiens avec Hawk, la cinéaste et pionnière du skateboard Stacy Peralta, et des skateurs professionnels Rodney Mullen, Mike McGill, Lance Mountain, Steve Caballero, Neil Blender, Andy MacDonald, Duane Peters, Sean Mortimer et Christian Hosoialors qu’ils discutent du sport du skateboard et traitent des défis et des risques liés à la poursuite du sport à mesure qu’ils vieillissent.

Il est clair que Tony Hawk restera à jamais une icône du skateboard ainsi que de la culture en général, ce documentaire célébrera la vie, la carrière et l’héritage du célèbre skateur. Ne manquez pas »Tony Hak: Jusqu’à ce que les roues tombent » sur HBO et HBO Max en avril.