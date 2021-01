Tony Hawk partage une histoire hilarante à propos de son test COVID-19

Tony Hawk s’est mal identifié comme lui.

Tony Hawk était autrefois connu pour le patinage, mais il est maintenant connu pour partager des histoires amusantes sur sa vie quotidienne. Maintenant qu’il ne passe pas tout son temps en tant qu’athlète de sports extrêmes, Hawk est un père et un homme ordinaire. La partie de gars ordinaire est ce qui rend généralement ses histoires encore plus amusantes. Encore une fois, nous avons eu droit à un grand moment de la vie de M. Hawk lorsqu’il a partagé une histoire amusante sur Twitter. «Sur un site de test Covid (portant des masques), en me remettant des papiers pour moi et deux de mes enfants: une femme regardant par-dessus le papier: ‘d’accord … Anthony, Keegan et Kadence … Hawk? Êtes-vous lié à Tony Hawk? ‘ »A tweeté Hawk. Une fois qu’il a répondu oui, le travailleur a demandé … « » Est-ce que vous me tirez la jambe? « » Hawk a alors répondu « » Non, nous sommes tous directement liés à lui. « » La fin de l’histoire est cependant un peu décevante. Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, Hawk a répondu: « Elle nous a pointés vers notre » écouvillon « et c’était tout. La vraie histoire. Oh, et nous étions tous négatifs. » Les aventures régulières de Tony Hawk ne font pas un excellent jeu vidéo par rapport au patinage, mais c’est certainement bon pour quelques rires pendant les vacances.