Tony Hawk décroche un 720 à l’âge de 52 ans et dit que ce pourrait être son dernier

La légende du skateboard a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux mercredi 27 janvier et il a écrit: « J’ai récemment fait une 720 et c’était une bataille. La dernière que j’ai faite avant cela remonte à plus de trois ans, et c’est beaucoup plus difficile maintenant tout choses considérées: des doigts récemment disloqués gênent ma prise, ma rotation est plus lente donc je dois aller plus haut pour une rotation complète et … je suis vraiment vieux. »