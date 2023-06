Tony Gilroy d’Andor raconte comment il a libéré le spectacle de sa prémisse primitive

La série Disney+ Andor est une expansion ambitieuse du personnage de Cassian Andor, qui a été introduit pour la première fois dans le film de 2016 Rogue One: Une histoire de Star Wars. Cassien Andor, interprété par Diego Lunaest devenu un personnage bien-aimé dans le Guerres des étoiles univers, et la série vise à explorer son passé et le récit plus large de Star Wars avec plus de profondeur et de complexité qu’initialement conçu.





Tony Gilroy, le producteur exécutif et showrunner de Andor, a révélé qu’il avait été initialement présenté à une première ébauche de la série qu’il trouvait « limitante et claustrophobe ». Selon Gilroy, le concept original était fortement centré sur Cassian et un droïde, semblable à un Butch Cassidy de l’ère spatiale et au Sundance Kid, se lançant dans diverses escapades comme le rapporte Deadline.

« J’avais vu une des versions [of the previous drafts of Andor] Kathy [Kennedy] envoyé, juste comme un point d’intérêt, pas comme une demande d’emploi, et j’ai trouvé que c’était incroyablement bien fait. Mais je pensais que c’était totalement limitant et claustrophobe d’une certaine manière. »

Alors que Gilroy appréciait le savoir-faire des premières ébauches, il pensait que le concept pouvait être élargi et enrichi. Il a communiqué ses pensées à Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, suggérant une réinvention audacieuse de l’histoire. Gilroy a été surpris lorsqu’il a été approché par Lucasfilm et lui a demandé de développer la version qu’il avait présentée. Cependant, il a admis qu’il n’avait aucun problème ni programme avec la franchise Star Wars.

Andor La saison 1 se déroule cinq ans avant les événements de Un voyou film. Il plonge dans la vie de Cassian Andor en tant que voleur et contrebandier avant qu’il ne rejoigne l’Alliance rebelle. L’émission n’est pas seulement centrée sur sa vie d’espion. Il raconte également différents aspects de sa vie personnelle tels que l’enfance et sa relation avec sa sœur.

La série contient également de nombreuses sous-parcelles. Il a montré les activités secrètes de l’un des futurs dirigeants de l’Alliance, Mon Mothma. La série s’est également concentrée sur d’autres aspects des actions de la rébellion pour évincer le tyran qu’est l’empire galactique.





Anchor’s Realms réinventé dans une quête d’authenticité

Pour Gilroy, l’authenticité et la profondeur du récit et des personnages étaient primordiales. Le producteur veut rendre la série aussi réelle que possible. Tout doit être vivant et réaliste. Il veut que le public s’accroche à chaque scène, voulant savoir ce qui va se passer ensuite.

Quant à l’avenir de AndorGilroy a annoncé au mois d’avril Guerres des étoiles Célébration que la deuxième et dernière saison devrait être diffusée en août de l’année suivante. Cependant, il existe une certaine incertitude concernant ce calendrier en raison d’une éventuelle grève de la Writers Guild of America qui pourrait affecter le calendrier de production. Pour l’instant, les fans peuvent diffuser la première saison de Andor sur Disney+​​.

Andor est une entreprise audacieuse qui a dépassé son cadre initial. Il offre de riches récits entrelacés et des personnages avec une profondeur présente dans le vaste univers de Star Wars. Avec Tony Gilroy à la direction de la série, elle s’efforce de fournir une bonne dose de sensations fortes tout en gardant le public émotionnellement accroché. Il vise à apporter la même joie de longue date Guerres des étoiles les fans ressentent à chaque sortie et présentent également aux nouveaux arrivants une aventure merveilleuse qui est Guerres des étoiles.