Tony Ferguson: Douze victoires et aucun combat pour le titre, qui ai-je mis sur les pieds?

Tony Ferguson fait partie de l’UFC depuis dix ans, remportant 15 combats en poids léger pendant cette période. Cependant, cela n’a pas encore suffi pour un combat pour le titre pour la ceinture régulière. Et à chaque combat supplémentaire, le manque de compréhension à ce sujet à « El Cucuy » augmente.

« Le titre est toujours un rêve humide », a déclaré Ferguson lors d’une conférence de presse. «Comme dans cette annonce d’assurance. « Vous y êtes presque, continuez, nous continuerons juste à tenir une carotte devant votre nez ». «

Depuis qu’il a été vaincu par Michael Johnson après trois victoires au début de sa carrière à l’UFC, Ferguson n’a perdu qu’un seul combat en 13 apparitions lorsqu’il a accepté Justin Gaethje à court terme en mai. Néanmoins, Ferguson n’a pas encore remporté de combat pour le titre. Contrairement à de nombreux concurrents qui avaient besoin de moins de victoires pour avoir une chance.

«Je n’ai aucune idée de quel est le problème. Que ce soit parce que je suis mexicain, je suis américain avec des parties mexicaines. J’ai gagné douze combats d’affilée, huit ans dans la fabrication. Avant, il y avait des femmes à l’UFC, quand Conor vivait encore sur l’hélice. Toutes ces choses et je n’ai toujours pas de combat pour le titre. «

Ferguson a eu la malchance de se lancer dans la course au titre au moment où Conor McGregor a paralysé la catégorie de poids avec son incursion dans la boxe. Ferguson a obtenu le titre intérimaire contre Kevin Lee en octobre et était censé affronter Khabib Nurmagomedov pour le titre UFC six mois plus tard, mais s’est blessé deux semaines avant le combat.

Nurmagomedov a remporté le titre contre Al Iaquinta et a affronté Conor McGregor six mois plus tard. Ferguson, qui a battu Anthony Pettis au même événement, a été soudainement laissé de côté. Car si « El Cucuy » continuait de s’imposer, un nouveau champion par intérim à Dustin Poirier lui était alors préféré.

La défaite contre Justin Gaethje en mai a alors mis fin aux rêves de combattre Nurmagomedov. Après un combat contre Michael Chandler a également échoué, c’est désormais Charles Oliveira contre qui Ferguson veut se battre pour le titre à nouveau. Le Brésilien a été le seul à avoir accepté de se battre. Et pourtant, Ferguson craint d’être de nouveau dépassé lors du prochain combat pour le titre.

«Oliveira était la seule à être prête pour le combat. Chandler ne voulait pas se battre. Poirier ne voulait pas se battre. McNuggets s’enfuit et Tiramisu est à la retraite. Ces connards voulaient que ces gars soient tous au-dessus de moi et m’ont rétrogradé à la 5e place. C’est déjà arrivé. Le matchmaking est comme un logarithme et je l’ai trouvé. «

Mais même si Ferguson l’emporte contre Oliveira, il y a de fortes chances que Ferguson continue à jouer des combats normaux et des événements principaux pendant que le titre se bat entre d’autres poids légers. Et il ne comprend toujours pas pourquoi.

«C’est le point de départ du Co-Main Event de l’UFC 256th. Personne ne s’est prononcé en faveur d’un combat pour le titre pour moi. Douze victoires consécutives. Qu’ai-je fait de mal? Sur qui ai-je marché sur les pieds? J’ai ouvert la bouche? Était-ce si mauvais? Tout cela semble très étrange. «

