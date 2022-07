Tony Dalton nomme sa scène Lalo préférée dans Better Call Saul

Lalo Salamanca a eu de nombreux moments mémorables sur Better Call Saul mais une scène brille particulièrement pour l’acteur Tony Dalton.

Depuis la saison 4 de Tu ferais mieux d’appeler SaulLalo Salamanca a été l’un des méchants les plus impitoyables et terrifiants du Breaking Bad la franchise. interprété par Tony Dalton, Lalo donne au reste des Salamanques meurtrières une apparence amicale par rapport à la façon dont il pourrait être impitoyable lorsqu’il s’agit d’obtenir ce qu’il veut. Que ce soit pour obtenir des informations ou pour simuler minutieusement sa propre disparition, Lalo était prêt à assassiner brutalement n’importe qui pour obtenir ce qu’il veut. Pourtant, bien qu’il soit extrêmement sinistre, Lalo avait aussi un côté charmant qui en faisait un favori pour de nombreux fans.

Choisir une scène préférée mettant en vedette Lalo pourrait être difficile pour les fans du personnage, et c’est également le cas pour Dalton lui-même. Parlant de la série dans une nouvelle interview avec DiscussingFilm, Dalton a expliqué à quel point il était difficile de nommer une scène particulière comme favorite personnelle. Il compare cela à essayer de nommer votre film préféré, car il y a « différents moments » à apprécier. S’il devait choisir une seule scène en particulier, cependant, Dalton dit que ce serait de l’épisode de la saison 5 « Bad Choice Road ».

« La partie où je suis avec Saul et je lui demande de me raconter à nouveau toute cette histoire. C’était amusant parce que c’était ce genre d’esprit f ***, où vous dites à ce gars (Bob Odenkirk) qui est le chef de file, juste pour répéter son histoire encore et encore, voyez si vous pouvez trouver des différences. Il y a beaucoup de choses différentes avec lesquelles vous pouvez jouer en tant qu’acteur dans cette scène.

Avant la scène, Lalo semble s’être rendu compte que Jimmy/Saul lui a menti sur ce qui s’est réellement passé dans le désert. Espérant découvrir la vérité, il rend visite à Jimmy et Kim ( Rhea Seehorn ) dans leur appartement et force Jimmy à lui dire ce qui s’est passé. Chaque fois que Jimmy raconte l’histoire, un Lalo souriant lui ordonne: « Dis-moi encore », n’achetant clairement pas ce que Jimmy vend. Lalo ne part que lorsque Kim s’implique.

Tony Dalton était parfait pour Lalo Salamanque

Il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre joue le rôle de Lalo Salamanca après que Tony Dalton ait joué une performance inoubliable en tant que personnage. Les fans et les critiques conviendraient que c’était un casting parfait, et c’est un sentiment qui va dans les deux sens. Dalton a expliqué que le rôle était exactement ce qu’il recherchait et a été impressionné par tout ce qu’il offrait.





« Je veux dire, c’est exactement ce que je cherchais, quelque chose qui va être fait par des gens qui ont un point de vue différent, très précis et artistique, et c’était parfait pour moi. »

Il reste trois épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul et ils sont diffusés le lundi sur AMC et AMC+.