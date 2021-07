Tony Bennett et Lady Gaga se retrouvent pour 2 derniers concerts

Tony Bennett et Lady Gaga uniront leurs forces pour une paire de spectacles au Radio City Music Hall en août qui seront présentés comme leurs dernières apparitions ensemble, ont annoncé lundi matin les représentants des deux chanteurs.

Les spectacles « One Last Time: an Evening With Tony Bennett and Lady Gaga » auront lieu les 3 et 5 août, avec une prévente spéciale de cartes de crédit commençant mercredi et une sortie générale des billets jeudi. Tous les détenteurs de billets devront présenter une preuve de vaccination.

La première des deux nuits est le 95e anniversaire de Bennett. La raison de la publicité de ces derniers comme les derniers spectacles que les deux feront ensemble peut avoir moins à voir avec son âge avancé, cependant, que le fait que Bennett a reçu un diagnostic de démence il y a cinq ans – une condition qui a été découverte en 2016, mais pas révélé au public jusqu’au début de 2021. Dans les années qui ont suivi, son état a progressé assez lentement pour qu’il puisse continuer à tourner et à enregistrer.

En effet, Gaga et Bennett ont récemment fait un deuxième album ensemble qui sortira plus tard cette année, un successeur de « Cheek to Cheek », qui a remporté un Grammy en 2014.

Tony Bennett et Lady Gaga font la promotion de leur album commun « Cheek To Cheek » au Jazz at Lincoln Center le 28 juillet 2014 à New York. Kevin Mazur / Getty Images

Le bloc initial de billets est remis aux membres de la carte Citi et sera mis en vente sur Livenation.com mercredi à 10 heures dans les fuseaux horaires locaux, l’heure générale étant fixée à la même heure le lendemain.

Aucun téléphone ne sera autorisé à l’intérieur de la salle, disent les représentants, et les préposés récupéreront les appareils intelligents des participants et les placeront dans des pochettes Yondr qui ne peuvent être ouvertes que dans les stations de déverrouillage du hall.

Le duo avait déjà donné deux spectacles au Radio City Music Hall en 2015.

« Nous ne pourrions pas être plus fiers d’accueillir un engagement aussi spécial avec deux des artistes les plus emblématiques de notre époque », a déclaré Darren Pfeffer, vice-président exécutif du direct au Madison Square Garden Entertainment. « Tony Bennett et Lady Gaga sont tous deux synonymes de New York, faisant de la grande scène du Radio City Music Hall l’endroit idéal pour honorer leur amitié de dix ans et célébrer le 95e anniversaire de M. Bennett. »

Les représentants disent que le Tony Bennett Quartet et le Brian Newman Quintet seront rejoints par un big band et un orchestre, dirigés par Michael Bearden.

Les deux ont joué ensemble pour la dernière fois lorsque Bennett était l’invité surprise de plusieurs numéros lors de la soirée d’ouverture de la résidence « Jazz » de Gaga à Las Vegas en janvier 2019, illustrée ci-dessus.

