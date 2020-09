Tony Abbott confirmé comme envoyé commercial du Royaume-Uni malgré les commentaires homophobes

L’ancien Premier ministre australien Tony Abbott a obtenu le rôle de conseiller commercial britannique (Stefan Postles / Getty)

Downing Street a confirmé Tony Abbott comme envoyé commercial du Royaume-Uni, rejetant les inquiétudes suscitées par ses nombreux commentaires homophobes et misogynes.

L’ancien Premier ministre australien a été nommé conseiller commercial non rémunéré du Royaume-Uni vendredi 4 septembre après des jours de réaction violente concernant son aptitude à représenter le pays sur la scène mondiale.

Abbott n’aura pas de rôle direct dans les négociations commerciales, mais conseillera plutôt les ministres et les fonctionnaires dans le cadre du Board of Trade.

Lorsqu’on a demandé jeudi 3 septembre au secrétaire à la Santé Matt Hancock pourquoi un «homophobe et misogyne» avait été nommé à un rôle aussi important, Hancock a désespérément tenté de justifier la décision en disant: «C’est aussi un expert en commerce!

L’échange embarrassant a mis en évidence les vues abyssales d’Abbott, incitant finalement Boris Johnson à se distancier d’Abbott tout en défendant simultanément le choix de l’embaucher.

«Je ne suis évidemment pas du tout d’accord avec ces sentiments. Mais je ne suis pas d’accord avec tous ceux qui servent le gouvernement à titre non rémunéré dans des centaines de conseils d’administration à travers le pays – et je ne peux pas m’attendre à le faire », a déclaré Johnson lors d’une visite à Solihull.

«Ce que je dirais à propos de Tony Abbott, c’est que c’est un gars qui a été élu par le peuple de la grande nation démocratique libérale d’Australie. C’est un pays incroyable, c’est un pays épris de liberté, c’est un pays libéral. Voilà, je pense que cela parle de lui-même.

L’affirmation de Johnson de ne pas être d’accord avec les opinions homophobes d’Abbott sera une surprise pour de nombreuses personnes LGBT +, qui attendent toujours qu’il s’excuse pour les nombreuses insultes homophobes sur son propre dossier.

Le Premier ministre a tristement qualifié les homosexuels de «bum boys au sommet d’un tank» et a refusé les nombreuses demandes d’excuses de ses propres conservateurs LGBT + ainsi que RoseActualités.

Parler pendant une BBC Heure des questions spéciale des dirigeants trois semaines avant les élections générales de 2019, Johnson a suggéré que toute infraction avait été fabriquée.

«Si vous parcourez tous mes articles avec un peigne fin et que vous supprimez des phrases individuelles, il ne fait aucun doute que vous pouvez trouver des choses qui peuvent sembler offensantes et bien sûr je le comprends.»

Pour lui donner tout son contexte, la citation du «bum boy» remonte à 1998 Télégraphe colonne sur la démission du député gay Peter Mandelson du nouveau cabinet travailliste.

«Pleurez, ô les fabricants de chemises de Jermyn Street, les tailleurs Cool Brittania et tout ce qui existe de plus belle sensibilité humaine», a écrit Johnson. «Au Ministry of Sound, les clochards au sommet d’un tank se retrouvent dans leur Pils.

Le record de Johson, bien qu’offensif, est pâle par rapport à celui d’Abbott.

Pendant son mandat, Abbott a bloqué les votes libres au parlement sur le mariage homosexuel – et est devenu le chef de facto de la campagne contre le mariage homosexuel lorsque son successeur Malcolm Turnbull a soumis la question à un vote public en 2017.

Lors de la campagne de vote par correspondance, Abbott a encouragé les gens à s’opposer au mariage homosexuel pour «protéger les femmes et les enfants», expliquant sa conviction que «les enfants devraient avoir à la fois une mère et un père».

Abbott a également dénoncé «l’intimidation morale» du «lobby gay» et a déclaré aux Australiens: «Si vous n’aimez pas le mariage homosexuel, votez non. Si vous vous inquiétez de la liberté d’expression et de la liberté de religion, votez non. Si vous n’aimez pas le politiquement correct, votez non, car c’est la meilleure façon de l’arrêter. »

Au cours de sa campagne, Abbott a même suggéré qu’il serait «préférable» que les enfants de sa sœur gay soient élevés par un couple hétéro, ce qui aggrave une querelle familiale qui a également conduit ses propres enfants à parler en faveur de leur tante.