Toni Garrn et Alex Pettyfer: vidéo de pipe obscène sur Instagram

Oups, qu’est-ce que Toni Garrn et son fiancé Alex Pettyfer ont partagé sur Instagram? Une courte vidéo ne montre que l’ombre des deux dans ce qui est en fait une situation très intime.

L’acteur Alex Pettyfer se tient au crépuscule en Grèce tandis que le mannequin Toni Garrn s’agenouille devant lui et sirote un objet allongé avec sa bouche.

Vidéo inoffensive

L’acteur a capturé cette scène avec son téléphone portable et ne filme au départ que les ombres des deux. On dirait donc que Toni donne du plaisir oral à son petit ami.

Mais après quelques secondes, Pettyfer fait pivoter la caméra sur Garrn et bien sûr, tout est tellement inoffensif. Elle s’agenouille devant lui et a pris une gorgée de sa bouteille d’eau.

Toni était ignorant

Pourtant, la vidéo est assez drôle. Principalement parce que Toni n’avait apparemment même pas remarqué qu’elle était filmée et qu’il avait même posté la vidéo sur Instagram.

Il a écrit à propos de la vidéo: “Ce message ne restera pas longtemps en ligne #mywife me détestera”. Et en fait Toni était complètement ignorant et a écrit: “Oh mon Dieu, tu te moques de moi?”

Les fans sont ravis

Les followers et les fans, par contre, s’amusent beaucoup avec la vidéo et ne s’impliquent guère dans les commentaires. Des commentaires comme “Brillant” ou “Fantastique!”

Un abonné a également commenté: “J’adore votre post romantique, comparé au sien!”

En vacances

Alex et Toni sont en vacances bien méritées en Grèce. Elle a déjà posté quelques clichés de vacances d’Athènes, après tout, elle y a vécu une fois.

Les deux sont en couple depuis le début de 2019 et même fiancés depuis Noël de la même année. On ne sait actuellement pas quand le mariage aura lieu.

