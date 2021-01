Toni Cornell rend hommage à son père en interprétant une chanson du Temple du Chien | 45S

De tel bâton telle écharde. Toni Cornell, fille du défunt chanteur de Soundgarden, Audioslave et Temple du chien, est revenu pour honorer son père, montrant sa fierté et son affection pour lui.

Dans un post téléchargé sur Instagram, Toni nous montre une vidéo qu’elle a enregistrée en avril 2020 où elle peut être vue en train de jouer sa propre version de «Hunger Strike», une chanson du Temple of the Dog, suivie d’une dédicace à son père.

« » Grève de la faim « est sorti aujourd’hui il y a 30 ans. Ce n’est pas seulement l’une des chansons les plus emblématiques de tous les temps, mais l’une de mes préférées. Je l’ai enregistré pour Music Lives afin de récolter des fonds pour le soulagement de covid en avril 2020 et en hommage à mon père, qui aurait été le premier à faire tout son possible pour l’aider », lit-on dans une partie du post.

Je t’aime papa et je suis si fier de ce que tu as créé, de qui tu es et de tout ce en quoi tu croyais. Cette chanson représente tout cela pour moi ♥ », termine la dédicace.

Toni Cornell a toujours été fier d’avoir Chris comme père. En avril 2020, il sort son premier single intitulé « Endroits lointains », thème qui a été produit par son père.

Selon Variety, la chanson a été produite par Corner en février 2017, dans leur studio à domicile à Miami, aux États-Unis. Cependant, il n’a pas vu le jour l’année dernière, coïncidant avec le jour même où Toni a eu 15 ans en l’honneur de son père.