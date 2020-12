Ton âme est mienne

Je pense qu’il est très courant que cela se produise et beaucoup d’entre vous se sentiront identifiés en le lisant, et c’est on se passionne pour certains jeux ou sagas qui nous ont accompagnés au fil des années ; si vous lisez par exemple mon hommage à Street Fighter II (Capcom, 1991) La semaine dernière, vous verriez que je joue à cette saga depuis environ vingt-cinq ans, c’est donc une série de jeux que j’associe beaucoup à moi-même et à ma vie. Ce n’est pas quelque chose qui se limite uniquement aux jeux vidéo, bien sûr, car je pourrais dire la même chose de séries comme Les Simpsons, de groupes de musique comme Oasis, ou si l’on parle de presse de jeux vidéo de certains en-têtes et signatures qui, bien qu’avec des hauts et des bas bien sûr, existent depuis que je suis enfant. Chacun aura ses fétiches, et pourra être remplacé Combattant de rue pour Final Fantasy, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire.

Comme je l’ai souligné, c’est un phénomène que je considère normal, c’est que certaines œuvres entrent dans nos vies à des moments importants et pour y rester, et il y a des gens qui, bien que nous ne connaissions pas physiquement, nous avons tellement lu ou entendu qu’ils sont presque comme de la famille. . Les gens sont au centre de ce que je veux écrire aujourd’hui, eh bien nous ne pouvons pas oublier qu’il y a des gens derrière tout ce que nous consommons, des gens avec leur vie et leur situation, des gens qui ressentent et souffrent et ils peuvent être en train d’écrire cet article, de lancer Cyberpunk au marché ce jour-là ou en préparant le prochain volume de cette série de romans que nous aimons tant. Cela peut être un sujet très banal et semble être une évidence, Je n’arrête pas de me retrouver jour après jour sur les réseaux sociaux une déshumanisation inquiétante de celui de l’autre côté de l’écran, se référant à lui ou à elle avec des formes et des termes qui ne seraient jamais utilisés en face à face et qui affecteraient émotionnellement même la personne qui a le plus d’estime de soi.

Dans de nombreux cas, et une partie de la communauté des joueurs en est un exemple, je pense que cette déshumanisation est due à un faux sentiment d’appartenance que certaines personnes croient acquérir sur des œuvres, des marques, des produits ou des auteurs et cela est lié à cette « affection pour quelque chose » que j’ai commenté au début, mais incompris et transféré dans le domaine toxique, transformer ce qui serait une relation de fan normale en une relation d’appartenance et d’obéissance, et est-ce que si j’achète des jeux de cette saga depuis des années, les créateurs doivent faire ce que je dis. La subjectivité de l’auteur est donc annulée, puisqu’il doit adhérer à ce que veut le consommateur, qui est désormais devenu propriétaire et seigneur de nos univers créatifs.

Quelque chose comme cela est arrivé à Gerorge RR Martin, auteur de la série de livres à succès A Song of Ice and Fire, lorsqu’il a promis dans l’épilogue du quatrième livre de la série, publié en 2005, que le prochain épisode, Dance of dragons, qui finirait par être publié en 2011. Le retard dans la publication a conduit à une vague d’insultes et de menaces de mort pour l’Américain, et c’est que de nombreux lecteurs avides sont passés de cela, lecteurs, à se considérer comme actionnaires., propriétaires d’une franchise et d’une personne qui, en n’obéissant pas à ses desseins, mérite toutes sortes d’humiliations et de ridicules.

Ces circonstances sont bien racontées dans l’article Écris, George RR Martin!, rassemblé dans le recueil Game of Thrones. Un livre tranchant comme l’acier valyrien (Errata Naturae, 2012), un article initialement publié dans le New Yorker dans lequel son auteur, Laura Miller, explique comment les fans de Martin se sont transformés en clients.

« … Certains auteurs ont une nouvelle idée de ce qu’un auteur leur doit. Ils se considèrent comme des clients et non comme des suiveurs et s’attendent donc à un service rapide et satisfaisant. «

Il est également fait référence dans ledit article à la génération du « j’ai le droit » , des adolescents qui veulent tout MAINTENANT et qui seront frustrés s’ils ne l’obtiennent pas, exprimant leur colère sur les réseaux sociaux à travers leurs claviers enragés. Au cas où quelqu’un de profane me lirait dans ces absurdes croisades Internet, je dois préciser que je ne parle pas de critiques calmes et rationnelles auxquelles tout et tout le monde est soumis, mais plutôt Je fais référence à des mots qui frisent et dans certains cas vont au-delà du criminel et ne méritent aucune justification.

Un cas de «j’ai le droit» s’est produit en 2012 après le départ de Effet de masse 3 (Bioware, 2012), quand des hordes de joueurs énervés, suivant les rivières correspondantes de jurons, des pétitions ont été lancées pour obtenir la fin de la lettre qui répond à toutes leurs attentes quant à la fin de la trilogie Shepard. Tel était le bruit causé que l’entreprise elle-même a écouté ses clients en récompensant leur colère avec un peu plus de trois gigaoctets d’extrémité élargie, et c’est que nous vivons dans une mauvaise adaptation de cette phrase qui disait que le client a toujours raison.

Bien sûr, il est bon pour une entreprise de regarder et de recueillir des suggestions de ses abonnés, et évidemment Les clients ont leurs droits, mais de là à ceux qui définissent comment une intrigue, une fin ou un personnage doit être par la coercition et les insultes, il y a un étirement. Mais c’est comme ça, on vit à une époque où beaucoup croient avoir ces droits acquis, dans des attitudes qui peuvent être favorisées par un capitalisme dans lequel les managers, au détriment des créatifs, s’intéressent à ce type de followers, qui aussi Lorsque vous faites ce qu’ils veulent, ils deviennent des défenseurs irrationnels des marques et des produits, se joignant à d’autres comme eux pour former de véritables hordes en ligne. Nous pouvons en voir des exemples pratiquement quotidiennement; On a vécu le harcèlement de Laura Bailey, actrice qui incarne Abby dans The Last of Us 2 – félicitations pour le Game Award de la meilleure performance, d’ailleurs – et sans aller plus loin on a le cas récent et embarrassant du journaliste de Game Informer Liana Rupert, quoi Simplement pour avoir écrit un court article soulignant les dangers de Cyberpunk 2077 pour les épileptiques, il a reçu des centaines de faux messages de soutien qui contenaient en fait des images avec des flashs pour tenter de produire une attaque., tout cela parce qu’ils croyaient que Rupert attaquait «leur jeu». Regrettable, mais le pain quotidien.

Lorsque la réalité est interprétée comme un jeu, l’intimidation apparaît

Il semble que dans notre domaine des jeux vidéo, comme dans tant d’autres, une polarisation est favorisée dans laquelle la raison ou la raison n’est pas la bienvenue et dans lequel de vrais animaux se déplacent qui vous défendent à mort des attaques de marques rivales alors qu’ils vous détruisent le lendemain si vous prenez une décision avec laquelle ils ne sont pas d’accord. Le viscéral sur le rationnel, je ne sais pas, je suppose que cela profite aux entreprises et au consumérisme compulsif.

Revenant à l’idée de followers transformés en clients, il y a une autre tendance qui est observée depuis longtemps, je suppose qu’elle est aggravée par la précarité perpétuelle dans laquelle nous évoluons, et c’est celle de plateformes comme Patreon, puisque Si l’adepte, le client ou autre (je ne sais plus comment l’appeler) veut contrôler ce que fait un créateur, quoi de mieux que de leur proposer une plateforme où ils peuvent le faire lors du paiement -L’argent légitime toujours tout – de nombreux créateurs sont contraints de participer à des chats, de recevoir des suggestions ou même d’accepter des commissions quand ce n’est pas quelque chose qu’ils feraient normalement.

Je ne critique pas les créateurs avec cela, bien sûr; Des plateformes comme Patreon me semblent très utiles ces jours-ci et je les utiliserais moi-même en tant que créateur sans aucun problème, et je ne critique pas non plus les utilisateurs, car je la vois moi-même aussi comme un moyen de contribuer à ce que nous aimons, ce qui bien sûr ils ne sortent pas des airs. Il y a sûrement beaucoup d’exemples dans lesquels la relation sur Patreon entre créateur et suiveur est la plus fructueuse et permet aux premiers de vivre confortablement de leur travail, en fait le patronage est quelque chose qui a toujours existé, mais ma critique va plus loin .

Ma critique est plus globale, au système dans lequel nous vivons, car je considère qu’il y a beaucoup de gens avec un talent énorme qui ont vu leur travail appauvri et que chaque fois qu’il doit faire plus pour joindre les deux bouts. Je pense que, par exemple, un journaliste devrait pouvoir survivre de manière plus que digne grâce à sa plume et ne devrait pas avoir à établir une relation plus étroite avec les fans ou diminuer leur intimité en raison d’une obligation constante d’être présent sur les réseaux sociaux, si ce n’est pas ce que vous voulez. La crise nous oblige à donner plus de nous-mêmes, à recevoir moins en retourMais bien sûr, nous ne pouvons pas nous nier, nous sommes des personnes et nous avons des besoins.

Plus de travail pour moins en retour

J’ai voulu que cet article traite des gens, de réfléchir et d’être conscient que ce sont les gens qui subissent des heures de travail abusives pour jouer à ce jeu que nous aimons tant, ceux qui écrivent les articles que nous lisons ou ceux qui créent ces vidéos que nous regardons un et une autre fois. Des gens comme nous avec des bons jours, des mauvais jours, des maladies et des dépressions, avec des problèmes et des joies qui les rendent incapables d’être infaillibles, et qui bien sûr ont un parcours qui s’approprie leur vision du monde., différent du nôtre, mais tout aussi valable. Bien qu’il soit plus difficile de le faire via un moniteur, nous travaillons sur notre «empathie numérique» et, comme Twitter veut nous le rappeler maintenant, réfléchissons à deux fois avant d’envoyer, car le récepteur est une personne, et les gens souffrent.

