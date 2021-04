«  Tomorrow’s War  »: Amazon lance la première bande-annonce du film mettant en vedette Chris Pratt voyageant dans le temps pour lutter contre une invasion extraterrestre

Dans des conditions normales, il est plus que probable qu’Amazon n’aurait jamais pu mettre la main sur des titres tels que « Le roi de Zamunda », l’imminent « No Regrets » ou ‘La guerre de demain’, un blockbuster de science-fiction mettant en vedette Chris Pratt dont on peut déjà voir son spectaculaire bande annonce.

Nous perdons la guerre en 2051

« La guerre de demain » nous raconte comment un groupe de personnes remonte le temps à partir de 2051 pour nous avertir que Dans 30 ans, l’humanité est au bord de la défaite face à une invasion extraterrestre. Notre seul espoir est que plusieurs personnes se joignent à eux, y compris un professeur de lycée joué par Pratt, pour réécrire l’histoire.

Yvonne Strahovski, JK Simmons, Betty Gilpin, Mary Lynn Rajskub, Theo Von et Keith Powers Ils accompagnent Pratt devant le casting de «The Tomorrow War». De plus, derrière les caméras, nous avons Chris McKay, qui fait ses débuts ici dans le monde du cinéma d’action réel, bien qu’il ait déjà signé le très drôle ‘Batman: The LEGO Movie’.

La vérité est que tout indique l’un de ces divertissements pop-corn qui sont si appréciés quand ils sont bien faits. J’espère que c’est le cas, mais nous ne le saurons pas avant 2 juillet, date choisie par Amazon pour la première de «La guerre de demain» sur sa plateforme de streaming.