Tomorrow X Together contre le quiz TXT le plus impossible | 45secondes.fr rencontre

Dans quelle mesure TXT se connaît-il vraiment?

Il est indéniable que la K-Pop a enfin son moment au soleil cette année.

BTS est le plus grand groupe de la planète et “ Dynamite ” était incontournable partout où vous alliez cet été, tandis que BLACKPINK est devenu le favori des artistes pop et a même mis en vedette le nouveau disque de Lady Gaga. Cela ne mentionne même pas les énormes réalisations de groupes comme Seventeen, Monsta X et EXO.

Et maintenant, il y a un autre nom qui doit être ajouté à cette liste: Demain x Ensemble.



Signé sur le même label que BTS, Big Hit, TXT a été officiellement dévoilé l’année dernière sur Instagram et a remporté un succès impressionnant en un laps de temps relativement court.

Composé de cinq membres; Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun et Huening Kai, ils ont lancé leur premier mini-album, The Dream Chapter, en mars 2019 et ont continué à sortir plusieurs singles, culminant à des millions de vues en ligne. Leur dernier single “ Blue Hour ” est sorti le mois dernier et c’est un bop froid comme la pierre, qui est accompagné d’une superbe vidéo (un cri spécial au pull rose et recadré Balenciaga de Yeonjun que je sacrifierais littéralement aux membres de la famille à porter).

Découvrez notre dernier épisode de 45secondes.fr Meets with TXT où nous les mettons au défi du Quiz TXT le plus impossible. Dans quelle mesure Tomorrow x Together se connaissent-ils?

