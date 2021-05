Tommy Wiseau met Hollywood au défi de le jeter dans Knives Out 2

Si Rian Johnson jetait Tommy Wiseau dans Couteaux sortis 2, le monde serait un meilleur endroit pour vivre. Vraiment une personnalité unique, Wiseau est surtout connu pour avoir joué dans La chambre, le légendaire film indépendant qu’il a également écrit, réalisé et produit. L’histoire de sa production a été racontée dans le film L’artiste désastre avec James Franco jouant l’acteur et cinéaste excentrique. Dave Franco a joué le rôle de Greg Sestero, Wiseau’s La chambre co-star qui a écrit la version originale du livre du film primé.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et Couteaux sortis 2 avance à plein régime avec sa production chez Netflix. Johnson a déjà commencé à ajouter de grands noms à sa distribution, de la même manière que le film original présentait une liste de noms plutôt impressionnante. Certains des talents déjà annoncés pour la suite incluent Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr.et Kate Hudson. Daniel Craig est également à bord pour revenir en tant que super détective Benoit Blanc.

Le projet étant actuellement en phase de casting, d’autres noms devraient être annoncés dans les prochains jours. S’adresser à Twitter, L’artiste désastre le co-scénariste Michael H. Weber a publié une image de Tommy Wiseau et Greg Sestero de La chambre avec la phrase « Mettez-les dans Couteaux sortis 2 vous lâches. »Wiseau a ensuite retweeté le message pour demander pourquoi Hollywood avait« tellement peur »de le mettre dans le projet, et le tweet a depuis été aimé plus de 110 000 fois.

Je ne suis pas un lâche! Pourquoi Hollywood a-t-il si peur? https://t.co/uEmGQUjrj0 – Tommy Wiseau (@TommyWiseau) 22 mai 2021

Wiseau et Sestero réunis en tant que co-stars du film indépendant Meilleurs amis) en 2017, et le couple a également collaboré à un prochain film d’horreur sur un requin tueur géant. Appelé Grand requin, le film est produit et réalisé par Wiseau, qui a co-écrit le scénario avec Sestero et Isaiah LaBorde. Les trois scénaristes apparaissent également comme les stars principales du film, jouant trois pompiers qui doivent sauver la Nouvelle-Orléans d’un requin tueur.

L’année dernière, les fans de La chambre remarqué une apparition spéciale de Sestero dans la série d’horreur Netflix de Mike Flanagan La hantise de Bly Manor. L’acteur a dit plus tard à Nerdist que ce casting avait eu lieu parce que Flanagan était un grand fan de La chambre. On ne sait pas si Rian Johnson est également un fan et voudrait jeter Wiseau pour Couteaux sortis 2, mais ce n’est pas hors du domaine des possibilités.

« Alors, la première fois que je fais une sorte de convention d’horreur, [Flanagan’s] l’épouse Kate Siegel est venue et a été super cool, et a dit: « Mon mari aimerait vous faire une camée » « , a expliqué Sestero. » Je pensais que c’était une blague. Mais c’est drôle, parce que maintenant je ne peux pas dire ça La chambre ne m’a pas donné de travail d’actrice, parce que cela a finalement payé et m’a mis dans quelque chose de bien. «

Netflix n’a pas fixé de date de sortie pour Couteaux sortis 2 en ce moment. Les détails de l’intrigue sont également rares, mais ce que nous savons, c’est que cela ramènera Daniel Craig dans le rôle de Benoit Blanc afin que le détective privé puisse aller au fond d’un nouveau mystère mettant en vedette une toute nouvelle distribution de personnages. Cette histoire nous vient de Tommy Wiseau sur Twitter.