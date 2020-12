Tommy « Tiny » Lister a traité les symptômes du COVID-19 avant la mort: rapport

Tommy « Tiny » Lister, le Vendredi L’acteur décédé plus tôt cette semaine est soupçonné d’avoir souffert de symptômes liés au COVID-19 avant de mourir, selon sa manager Cindy Cowan.

David Livingston /

Cowan a déclaré à CNN que les symptômes avaient commencé plus tôt dans la semaine et « se sont vraiment aggravés, très rapidement ». Elle dit que les symptômes comprenaient un essoufflement et une faiblesse générale.

« Cela est allé si vite », a ajouté Cowan.

Lister aurait également combattu le COVID-19 il y a quatre mois, traité les symptômes courants et l’a surmonté après la mise en quarantaine. Cowan dit à TMZ qu’il n’a pas été hospitalisé.

Le département du shérif du comté de Los Angeles enquête toujours sur le décès, mais dit à CNN que le décès semble être de causes naturelles: «M. Le décès de Lister semble être d’origine naturelle, mais sera finalement déterminé par le Bureau du médecin légiste-coroner. «

Lister, peut-être le plus célèbre pour son rôle d’intimidateur du quartier dans le Vendredi films, également joué dans Jackie Brown, I Got The Hook Up, The Player’s Club, Posse, Beverly Hills Cop II, The Dark Knight, Zootopie, et plus.

Après le décès de Lister, Ice Cube a tweeté ses condoléances: « RIP Tiny ‘Deebo’ Lister. L’intimidateur préféré des États-Unis était un artiste né qui apparaissait dans le personnage à la baisse d’un chapeau terrifiant les gens devant et hors caméra. Suivi d’un grand sourire et rire. Merci d’être un bon mec dans l’âme. Tu me manques déjà. «

