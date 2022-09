Tommy Lee ‘sort son weiner’ sur scène mais ce n’est pas ce que vous pensez

Je pense que cela ne fait probablement aucun bien à personne de considérer la logistique de cela, ou ce que ce chien a dû penser avant, pendant et après sa brève apparition au concert.

Dans le claquement de doigts, Lee semblait être assis sur le bord d’un bain à remous ou quelque chose de similaire et précisant que le téléchargement n’était pas un accident, il a écrit la légende : « Ooooopppsss. »

« Il y a quelques semaines, nous avons eu une pause de deux semaines sur la tournée, et je suis allé sur un putain de cintreuse, mon frère », a-t-il déclaré.

« J’ai f ** king sur le côté comme f ** k et je me suis déshabillé et j’ai posté des photos de mon d ** k. »