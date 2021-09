Tommy Lee approuve la performance de Sebastian Stan dans « Pam & Tommy »

Tommy Lee a présenté ses impressions sur la représentation de lui-même par l’acteur Sebastian Stan dans la mini-série Hulu « Pam & Tommy », qui racontera sa relation avec l’actrice et mannequin Pamela Anderson, avec qui il s’est marié quatre jours seulement après l’avoir rencontrée, s’adressant le scandale inconfortable lié à un enregistrement intime qui a été divulgué aux yeux du public.

Tommy Lee, aujourd’hui âgé de 58 ans, est devenu célèbre dans les années 1980 en tant que batteur du groupe de heavy metal Mötley Crüe. C’est dans les années 90 qu’il se retrouve dans une spirale d’excès et d’addictions qui éclipsent son travail dans le monde de la musique.

« Pam & Tommy » mettra en vedette la période que Lee a partagée avec Anderson, qui sera interprétée par Lily James. Après avoir commencé son tournage en avril dernier, la production a attiré l’attention du public après l’incroyable transformation physique de ses deux protagonistes, qui se ressemblent pratiquement à leurs homologues de la vie réelle.

Lors du tapis rouge des MTV VMA le week-end dernier, ET a réussi à approcher Tommy Lee, qui, bien qu’il n’ait pas encore vu les photos de la production, a noté que Sebastian Stan l’avait approché, notant qu’il avait été impressionné par son jeu d’acteur, exprimant son enthousiasme pour la mini-série. .

« D’après ce que vous m’avez dit, c’est vraiment une belle histoire. Je pense que beaucoup de gens pensent que c’est une chose, mais il s’agit vraiment de confidentialité et de la façon dont les choses deviennent folles. L’histoire est vraiment cool. Ce qui s’est vraiment passé ne l’était pas, mais d’après ce qu’il m’a dit, c’est assez sauvage », a déclaré Tommy Lee à propos de ses conversations avec Stan.

Bien qu’il ne soit pas un acteur débutant, Sebastian Stan a commencé à recevoir une plus grande notoriété du grand public après avoir commencé sa participation au MCU en jouant Bucky Barnes / Winter Soldier. Ces derniers mois, l’acteur a clairement indiqué son attachement à ce rôle, au point de pratiquer les mouvements de baguettes emblématiques avec lesquels Lee a ravi le public lors des concerts de Mötley Crüe. « Pam & Tommy », qui n’a pas encore de date de sortie, est l’une des productions les plus attendues de Hulu.