Tommy Flanagan devient le méchant du Power Book IV : "Cette série ne déçoit pas, elle est épique"

En seulement huit ans, Pouvoir est devenue l’une des séries les plus emblématiques de la télévision. Son voyage a commencé en 2014, puis est venu six autres saisons. Cependant, les choses ne s’arrêteraient pas là. En fait, sa fin a commencé ce qui est maintenant connu comme l’univers Pouvoir avec trois spin-off de ses personnages principaux. le dernier d’entre eux, Power Book IV : Force vient d’être créée en StarzPlay. L’histoire est centrée sur Tommy Egan, joué par joseph sikora, après son retrait désespéré de New York. l’allié de Fantôme il a besoin d’un nouvel endroit pour se réfugier et il le trouve à Chicago, une ville qu’il avait laissée derrière lui mais avec plusieurs plaies ouvertes.

Bien sûr, Tommy est une personne rusée, bien que Chicago ne fonctionne pas comme New York, et ici, il doit affronter le plus grand chef de gang : Walter Flynn. Cet ennemi est aussi fort et intelligent que lui, ses mouvements devront donc être très clairs et précis. Et pour interpréter ce personnage si particulier, StarzPlay et son créateur Courtney A. Kemp ils ne pensaient à rien de moins qu’à Tommy Flanagan. Et, pour être honnête, c’était l’un des meilleurs choix de la nouvelle distribution.

L’acteur écossais donne à ce personnage une qualité remarquable, mystère et noirceur à la fois. Bien sûr, ce n’est pas un débutant. Né à Glasgow en 1965, l’interprète avait déjà affronté des personnages complexes et intéressants. Le plus connu est peut-être Chibs dans Fils de l’anarchiela célèbre série de effetmais aussi participé à Gladiator, Peaky Blinders et WestworldJuste pour en nommer quelques-uns.

Maintenant en Livre de puissance IV a le défi de donner vie à un homme contrôlant, avide de pouvoir, mais avec plusieurs secrets et trous émotionnels qui font de lui un personnage fascinant et intrigant. Dans spoilersnous avons parlé exclusivement avec l’artiste, où il nous a raconté tous les détails de la série et de son personnage, Walter Flynn.

Entretien exclusif avec Tommy Flanagan

-L’univers Power est très grand et vient maintenant Force. Je voulais savoir si vous regardiez la série originale ou si vous préfériez vous concentrer sur cette nouvelle histoire et votre personnage.

J’ai préféré me concentrer sur cette histoire, vraiment. Aussi plus tard, j’ai commencé à regarder tout le reste et je suis vraiment tombé amoureux de tout. C’est spectaculaire. La vérité est que je suis très heureux d’en faire partie. Tommy Egan arrive dans ce nouveau monde. C’est vraiment excitant. Nous avons un casting incroyable. De grands acteurs qui font de grandes choses. Je pense qu’ils le font, vous savez. J’ai hâte de voir la série.

-Et maintenant que tu es dans la série, qu’est-ce que ça veut dire pour toi d’y être, surtout avec un personnage aussi fort que le tien ?

Ce que cela signifie pour moi… eh bien, je voulais jouer et le faire. La vérité est que j’ai vraiment apprécié ce personnage de la même manière que j’ai aimé être avec les gens avec qui j’ai travaillé. Oui, la vérité est que j’essayais d’explorer davantage qui est Walter. Tout le verrouillage du COVID est arrivé en 2021, alors peut-être que je n’ai pas beaucoup exploré le fonctionnement de Chicago. Joseph est né à Chicago et il connaît beaucoup de gens… alors nous avons discuté de cela, de gens comme des politiciens, des gangsters… Chicago, vous savez. Joseph est un homme très intelligent et il connaît si bien Chicago… il avait toutes ces informations avec lui et il les a en quelque sorte toutes partagées avec moi.

-Tu en parlais un peu…Walter est l’un des plus grands leaders de Chicago, qu’est-ce que l’arrivée de Tommy implique pour lui et comment ce lien va-t-il se développer au fil des épisodes ?

Eh bien, Walter est venu à Chicago depuis les rues de Belfast et de Glasgow au début de la vingtaine. Il venait d’une ambiance très violente et maintenant il devient le plus important de Chicago, donc ce n’est pas un imbécile. Il y a beaucoup de pouvoir en jeu, son propre pouvoir, tu sais… alors, Tommy… eh bien, ça ne va pas être facile.

–Et en parlant de votre personnage en particulier. Je pense que le chef maléfique typique, mais en même temps, il a des problèmes de santé. Alors je vous demande, quels défis le devenir représentait-il pour vous par rapport aux autres rôles que vous avez eu à jouer dans votre carrière ?

Eh bien, je pense… la vérité est que je pense qu’il se considère comme un immortel, il n’a peur de rien. Il ne va pas s’effondrer, en fait, ça n’arrivera pas. La route est longue pour lui et pour son histoire.Et j’ai hâte d’en dévoiler plus. Il y a beaucoup plus à Walter. Disons simplement qu’il n’est pas votre méchant typique. Il a… eh bien, vous verrez.

-Et concernant la relation familiale, parce que Walter a deux enfants et je pense qu’ils ont l’intention de continuer l’affaire, comment va-t-il s’y prendre ?

Eh bien, le pouvoir corrompt. Peu importe qu’il s’agisse de famille ou non, le pouvoir corrompt toujours, c’est la vraie vie comme nous le savons. Les enfants de Walter vont-ils donc se retourner contre lui ? Seront-ils de votre côté ? Nous ne le savons pas. C’est une histoire à révéler. Mais je peux vous dire que le pouvoir corrompt dans n’importe quel domaine. Voyons où cela nous mène. Je pense que Walter aimait vraiment sa femme et je pense que quand il l’a perdue, toutes ces supposées vulnérabilités ou sensibilités sont entrées en collision. Mais il aime ses enfants. Il est un grand fan de ses enfants et ferait n’importe quoi pour eux car ils sont son héritage. C’est son immortalité. Il ferait n’importe quoi pour ses enfants, peu importe ce à quoi il doit faire face. Parce que c’est ainsi que Walter est et il ne le cache pas, vous savez. Il les aime et veut qu’ils grandissent dans cet endroit.

Pourquoi pensez-vous que le public devrait regarder Force ? Ceux qui n’ont peut-être pas vu l’intégralité de la série originale et aussi ceux qui sont fans de Power, que trouveront-ils dans cette histoire ?

Eh bien, je suppose que vous n’avez pas besoin de tout savoir. Eh bien, si vous l’avez vu, c’est génial. Je pense que Tommy, Tommy Egan est un personnage très intéressant. Depuis que j’ai vu Joseph jouer ce personnage de Tommy Egan, je me disais ‘oh qui est-il ? Je crois absolument tout. Donc, ça a été un voyage très intéressant. Et moi personnellement, en tant que Walter, j’étais très drôle, très amusant. Je vous encourage donc à continuer et aussi à regarder la première saison. Je ne pense pas… Je veux dire que ça ne va pas décevoir, je pense que ça va être épique.

