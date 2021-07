Tommy Dorfman de ’13 Reasons Why’ se présente comme une femme trans

Dans une récente interview, Tommy Dorfman, connue pour son interprétation de Ryan Shaver dans les deux premières saisons du drame pour adolescents Netflix « 13 Reasons Why », ainsi que pour son retour en tant qu’invitée dans la quatrième et dernière saison de la série, a joué en public forme en tant que femme transgenre.

Après sa participation à « 13 Reasons Why », Dorfman a participé à « Daddy », production de la compagnie théâtrale The New Group de Jeremy O. Harris, en plus d’être impliqué dans le monde de la mode. Elle a conçu une collection pour ASOS en 2017, présentant son style particulier sur ses réseaux sociaux. La manière dont il a adapté son identité à travers ses vêtements sur les réseaux sociaux a également été abordée par Dorfman.

Le 22 juillet 2021, Tommy Dorfman a annoncé dans une interview au magazine Time qu’il a vécu en privé en tant que femme transgenre mais qu’il est désormais prêt à se présenter à nouveau au monde après sa transition médicale, en plus d’utiliser ses réseaux sociaux comme une journal en ligne pour capturer votre transition pendant un an.

« C’est amusant de penser à sortir, parce que je ne suis allé nulle part. Je le vois maintenant comme une réintroduction à moi en tant que femme, ayant fait la transition médicale. Sortir est toujours considéré comme une grande révélation, mais je n’ai jamais été caché », a déclaré Dorfman.

Aujourd’hui, c’est la clarté : je suis une femme trans. Mon pronom est ‘Ella’ (Elle/Elle). Je m’appelle Tommy.

Lors de sa révélation, Dorfman assure qu’il ne pouvait pas se permettre de disparaître pendant deux ans et revenir avec un nouveau nom, un nouveau visage et un nouveau corps, car il ne voulait pas le faire de cette façon. Parallèlement à son annonce, l’actrice s’est rendue sur son compte Instagram pour présenter une photo après sa transition.

Je suis particulièrement reconnaissant envers chaque personne trans qui a emprunté cette voie, brisant des barrières et risquant sa vie pour vivre de manière authentique et radicale comme elle avant moi.

Lors de son entretien avec Time, Tommy Dorfman souligne que c’était le bon endroit pour annoncer et discuter de son identité, car dans le passé, il a servi de plate-forme à d’autres personnalités trans pour rendre publique leur véritable identité, notamment Laverne Cox, Josie Totah. et Elliot Page. Elle précise qu’elle ne changera pas de nom car elle porte le nom du défunt frère de sa mère, mais que son cheminement lui a coûté sa relation avec Peter Zurkuhlen.