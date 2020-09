Tombola! “Artemis Fowl” maintenant à Disney +

04.09.2020 17h52

Artemis Fowl est le descendant de douze ans d’une ancienne dynastie de gangsters irlandais et d’un génie criminel. Lorsque son père disparaît, il part en recherche et découvre un secret incroyable. Un monde ancien et fantastique qui abrite des elfes! L’intelligent Artémis soupçonne un lien avec la mystérieuse disparition de son père et forge un plan dangereux.

C’est de ça qu’il s’agit

“Artemis Fowl” de Disney est basé sur le roman à succès populaire d’Eoin Colfer et est une aventure fantastique captivante qui raconte le voyage du génie Artemis Fowl, 12 ans, qui tente désespérément de sauver son père kidnappé. Pour payer la rançon, Artemis doit s’infiltrer dans un ancien monde elfique souterrain et amener les ravisseurs les Aculos, l’appareil magique le plus puissant et le plus convoité des fées. Afin de trouver l’objet insaisissable, l’ingénieux Artemis forge un plan risqué – si dangereux qu’il se retrouve dans une bataille risquée avec les puissants elfes.

“Artemis Fowl” a été réalisé par le réalisateur et acteur vedette Kenneth Branagh.

Grand casting

Les rôles principaux sont joués par Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel et Adrian Scarborough ainsi que Colin Farrell et Judi Dench.

“Artemis Fowl” de Disney est désormais disponible exclusivement sur Disney +.

