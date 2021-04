Tombe de l’âge du bronze «  intacte  » contenant des restes humains et une pierre mystérieuse trouvée en Irlande

Une ancienne tombe qui remonterait à plus de 3 000 ans a été découverte dans le sud-ouest de l’Irlande par des ouvriers qui amélioraient les terres d’une ferme.

Les archéologues disent que la tombe de la péninsule de Dingle du comté de Kerry est « intacte » et que certaines de ses caractéristiques inhabituelles, y compris une mystérieuse pierre de forme ovale à l’intérieur, indiquent qu’elle pourrait être un exemple précoce d’un enterrement ancien.

La tombe semble être une « ciste » ou une tombe à chambre, consistant en une structure souterraine bordée de pierre construite pour contenir une ou plusieurs sépultures et coiffée d’une grosse pierre, a déclaré Ronan Casey, un porte-parole du Service des monuments nationaux d’Irlande, à 45Secondes.fr.

En rapport: Les 25 découvertes archéologiques les plus mystérieuses sur Terre

« De telles enterrements dateraient généralement de l’âge du bronze, commençant vers 2500 avant JC », a déclaré Casey dans un e-mail.

Diffuseur national irlandais RTE a rapporté que la tombe a été découverte la semaine dernière lorsqu’un excavateur mécanique a renversé la grande dalle de pierre au-dessus, révélant la chambre en dessous. Une inspection plus approfondie a révélé une sous-chambre attenante à ce qui semble être le devant de la tombe.

« La découverte a été signalée très rapidement au Service des monuments nationaux et au Musée national d’Irlande, ce dont nous sommes très reconnaissants », a déclaré Casey. Mais l’emplacement exact de la découverte n’est pas rendu public pour protéger la tombe de la possibilité de perturbation ou de pillage.

Le tombeau semble être un « ciste » ou un tombeau de chambre de l’âge du bronze, probablement vieux d’environ 3 000 ans; les os humains trouvés à l’intérieur ont été échantillonnés pour la datation au radiocarbone. (Crédit d’image: Service des monuments nationaux, Irlande)

Enterrement de l’âge du bronze

Les archéologues estiment que la tombe date d’il y a environ 2500 à 4500 ans, pendant l’âge du bronze en Irlande. Mais des enquêtes supplémentaires seront nécessaires avant de pouvoir réduire son âge, a déclaré Casey.

« Bien que nous soupçonnions que l’enterrement de la ciste puisse dater de l’âge du bronze, nous n’avons pas encore de preuves concluantes de sa date », a-t-il déclaré. « À ce stade, si tôt dans la découverte et les travaux sur le site, nous n’avons pas encore une vue d’ensemble complète. »

Des experts du Service des monuments nationaux et du Musée national d’Irlande ont inspecté le site et récupéré des «restes squelettiques antiques» de la tombe.

En rapport: Photos: trésors d’or, d’ambre et de bronze trouvés dans une tombe de l’âge du fer

Ils ont envoyé un échantillon de la dépouille à un laboratoire pour analyse radiocarbone , ce qui pourrait potentiellement donner une plage de dates plus précise pour l’enterrement, a déclaré Casey, bien que ce processus prenne plusieurs semaines.

L’une des découvertes les plus inhabituelles de la tombe antique est une pierre polie de forme à peu près ovale. Son but est inconnu, mais il a été enterré à côté des restes humains; les archéologues l’ont enlevé pour le garder en lieu sûr.

Tombes irlandaises anciennes

La région possède de nombreuses tombes mégalithiques connues à ce jour de l’âge du bronze. « De telles tombes de cette période ne sont pas rares, et il existe de nombreux sites et monuments de cette période sur la péninsule de Dingle », a déclaré Casey.

Mais cette nouvelle découverte se démarque. Seule la partie centrale de celui-ci a été déterrée jusqu’à présent, de sorte que la disposition exacte de la structure reste incertaine. Mais ce qui a été vu jusqu’à présent semble différent des autres tombes anciennes de la même région.

« Compte tenu de son emplacement, de son orientation et de l’existence de la grande dalle, votre première pensée est qu’il s’agit d’une tombe de l’âge du bronze », a déclaré à RTE l’archéologue local Mícheál Ó Coileáin. « Mais la conception de cette tombe particulière ne ressemble à aucun des autres sites funéraires de l’âge du bronze que nous avons ici. »

Une caractéristique qui pourrait aider à déterminer son âge est son orientation, a déclaré l’archéologue Breandán Ó Cíobháin à RTE.

« Dans le sud-ouest de l’Irlande, nous avons un nombre important de tombes en coin, à Cork et à Kerry en particulier », a-t-il déclaré. « La majorité est généralement orientée vers l’ouest et le sud-ouest. On ne sait pas pourquoi, mais cela peut représenter des alignements célestes ou lunaires … mais comme une grande partie de cette tombe particulière reste cachée sous terre, il est difficile d’évaluer complètement la disposition. »

L’Irlande compte des milliers de monuments et de tombes antiques. Le plus célèbre est le tombeau à couloir de Newgrange, au bord de la rivière Boyne, à environ 40 kilomètres au nord de Dublin, qui est aligné de sorte que le soleil levant du milieu de l’hiver illumine son passage interne et illumine une chambre au plus profond de lui.

En rapport: En photos: la tombe et le henge du passage de Newgrange en Irlande

Des recherches récentes ont révélé que l’un des le peuple de l’âge du bronze enterré à l’intérieur du tombeau de Newgrange était le fils de parents qui étaient probablement frère et sœur – une pratique pas rare dans l’ancienne royauté.

Newgrange n’est que l’une des nombreuses tombes de la zone connue sous le nom de cimetière néolithique de Brú na Bóinne, qui est inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO , et le pays tout entier est parsemé d’anciennes structures mégalithiques.

Certains d’entre eux datent d’il y a plus de 5000 ans, ce qui les rend plus âgés que les deux Stonehenge en Angleterre et les plus anciennes pyramides d’Egypte.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.