Tomb Raider, Marvel’s Avengers Maker, désormais co-développeur en exclusivité Xbox

Eh bien, c’est une annonce bizarre et franchement inattendue : Crystal Dynamics – l’un des développeurs tiers les plus prolifiques, responsable de jeux comme Rise of the Tomb Raider et Marvel’s Avengers – a été annoncé comme co-développeur sur le prochain redémarrage de Perfect Dark de Microsoft. Cela signifie que l’équipe californienne, filiale détenue par Square Enix, collabore désormais aux côtés de The Initiative sur un jeu propriétaire.

L’ajustement n’est pas aussi sauvage qu’il n’y paraît au premier abord lorsque vous creusez dans les détails. De toute évidence, il existe des similitudes de surface entre Tomb Raider et Perfect Dark – protagoniste féminine, aventure d’action – mais le lien le plus important est celui du fondateur de The Initiative, Darrel Gallagher, qui était auparavant le patron de Crystal Dynamics. Même avec cette connexion, cependant, la façon dont Microsoft a convaincu Square Enix de louer efficacement l’un de ses plus grands studios nous dépasse.

Mise à jour parfaite de Dark ! Nous travaillons en partenariat avec Crystal Dynamics, l’équipe de classe mondiale à l’origine de jeux axés sur les personnages tels que Tomb Raider, pour apporter ce thriller d’espionnage à la première personne à une nouvelle génération. pic.twitter.com/EiqjU99wMa– L’Initiative (@L’Initiative) 24 septembre 2021

« Les équipes ne pouvaient pas laisser passer une chance de travailler ensemble, compte de médias sociaux de l’Initiative révélé. « Nous sommes encore au début du développement, mais incroyablement excités à l’idée de saisir cette opportunité unique pour concrétiser la vision de Perfect Dark. » Selon le développeur Crystal Dynamics, il fonctionnera sur Perfect Dark parallèlement à ses efforts continus sur Marvel’s Avengers et Tomb Raider. En ce qui concerne cette dernière série, le studio a annoncé qu’un redémarrage était dans les étapes préliminaires de la production plus tôt cette année.

Le cynique en nous ne peut que penser que Crystal Dynamics a perdu tellement d’argent sur Marvel’s Avengers qu’il doit entreprendre des projets de soutien pendant qu’il prototype le prochain titre Tomb Raider. Pourtant, pour un développeur qui était considéré comme un rival de Naughty Dog au début de la génération PlayStation 4, c’est une annonce bizarre. Il va sans dire que le nouveau jeu Perfect Dark, bien qu’il soit co-développé par un studio tiers, ne sortira pas sur PS5.