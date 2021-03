Tomb Raider: la trilogie des survivants définitifs fuitée, sortie le 18 mars

Ah, le Microsoft Store l’a encore fait! Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy est apparu sur la vitrine susmentionnée, avec une date de sortie du 18 mars. Comme son nom l’indique, le package comprendra les trois jeux de la trilogie moderne Tomb Raider: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration et Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Naturellement, tous les DLC inclus dans ces bundles originaux sont également inclus ici.

Et pour être clair, ce n’est qu’un moyen d’acheter les trois titres en une seule fois sur du matériel de dernière génération – ce n’est pas une mise à niveau PS5 ou quelque chose du genre.

Dans tous les cas, cela pourrait finir par être un excellent moyen d’essayer tous les jeux « d’origine » de Tomb Raider si vous ne l’avez pas déjà fait. Cela dit, cette chose n’a pas encore de prix, donc attraper chaque titre individuellement pendant qu’ils sont en vente pourrait finir par être l’option la moins chère. Nous devrons attendre et voir.