Tomb Raider & Kong: la série animée Skull Island se déroule sur Netflix

Netflix continue d’élargir son ardoise d’anime avec deux nouvelles émissions au sein de franchises populaires. Netflix et Legendary Television ont annoncé deux nouvelles séries animées. Le premier est basé sur le légendaire Île du crâne, tel que présenté dans le film de 2017 Kong: l’île du Crâne. Le second sera basé sur Square Enix Pilleur de tombe franchise de jeux vidéo.

Un équipage naufragé, une île de monstres et un roi pour les gouverner tous. Skull Island est une nouvelle série animée @LégendaireMonsterverse de @PowerhouseAnim. – NX (@NXOnNetflix) 27 janvier 2021

Le premier est Skull Island. Le spectacle vient de Brian Duffield (Sous-marin, La babysitter), qui rédigera et produira la production exécutive. Jacob Robinson est également à bord en tant que producteur exécutif via sa société Tractor Pants. Animation de puissance (Castlevania, le sang de Zeus) sert de studio d’animation. Netflix a également publié une brève connexion pour l’émission, qui se lit comme suit.

L’héroïne la plus emblématique des jeux vidéo passe à l’animation! Tomb Raider est une nouvelle série animée de @Légendaire suivant Lara Croft après les événements de la trilogie de redémarrage du jeu vidéo. – NX (@NXOnNetflix) 27 janvier 2021

Un nouveau chapitre de la franchise Monsterverse de Legendary, Skull Island est une série d’aventures animées passionnantes qui suit des personnages naufragés désespérés de s’échapper de l’endroit le plus dangereux de la Terre, une île mystérieuse abritant des monstres préhistoriques, y compris le plus grand titan de tous, Kong. «

Ensuite, nous avons Pilleur de tombe. Il sera basé sur la longue et populaire série de jeux vidéo du même nom. L’émission se déroulera dans le même univers que la trilogie de jeux vidéo récemment redémarrée. Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin, Sonja rouge) écrira et produira exécutif. Dmitri M. Johnson, fondateur et PDG de dj2 Entertainment (Sonic l’hérisson) est également à bord en tant que producteur exécutif aux côtés de Stephan Bugaj et Howard Bliss. Jacob Robinson est également producteur exécutif de cette émission. La logline de l’émission se lit comme suit.

« Lara Croft, l’une des aventurières les plus emblématiques du monde du jeu vidéo, fait ses débuts en anime dans une toute nouvelle série. Reprenant les événements de la trilogie de redémarrage du jeu vidéo Tomb Raider à succès, la série animée retrace le dernier épisode de l’héroïne globe-trotteuse , la plus grande aventure. Vingt-cinq ans après l’apparition de son premier jeu, Lara continue d’explorer de nouveaux territoires. «

Il s’agit d’une extension logique pour les deux franchises. Île du crâne donne un coup de pouce au MonsterVerse, qui a également Godzilla vs Kong à venir en mars. Pendant ce temps, Tomb Raider 2 vient de recevoir un coup de pouce majeur avec Misha Green de Pays de Lovecraft la renommée a signé pour écrire et diriger la suite. Alicia Vikander reviendra pour reprendre le rôle de Lara Croft. Le MonsterVerse a rapporté près de 1,5 milliard de dollars dans le monde depuis son lancement en 2014. Il comprend également Godzilla et Godzilla: le roi des monstres. Pilleur de tombe, depuis sa création, a vendu plus de 81 millions de jeux dans le monde.

Netflix a progressivement exploré l’espace de l’anime ces dernières années. le Transformers: War for Cybertron trilogie et Castlevania servent de quelques autres exemples qui sont définis dans les franchises établies. Legendary Television travaille également actuellement avec Netflix sur la série animée précédemment annoncée Pacific Rim: le noir. Il se déroulera, de la même manière, dans le même univers que le Pacific Rim films. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur ces projets seront disponibles. Vous pouvez consulter l’annonce du responsable de Netflix Twitter NX Compte.

