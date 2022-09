Tomb Raider et Deus Ex ne font plus officiellement partie de Square Enix

Nous avons déjà il y a quelques mois rapporté à ce sujetque le Groupe d’embrasseurs planifier une grande prise de contrôle. Il s’agissait d’une variété de marques et des studios associés, qui à l’époque faisaient encore partie de Square Enix étaient.

Les adresses IP des Pilleur de tombe et deus exqui durent à Dynamique cristalline respectivement Eidos Montréal ont été utilisées. Les deux studios ont publié des mises à jour indiquant que les marques sont désormais entièrement entre leurs mains.

Square Enix : pas d’utilité pour Tomb Raider

Dynamique cristalline prend ainsi le contrôle total de la franchise « Tomb Raider », le prochain volet est déjà en développement et s’appuie sur le Moteur irréel 5. Le studio a annoncé le changement :

« Nous sommes heureux d’annoncer que Crystal Dynamics a pris le contrôle de plusieurs franchises de jeux – dont Tomb Raider et Legacy of Kain – de l’ancien propriétaire des jeux, Square Enix Limited. […] À la suite de ce changement, Crystal Dynamics (ou l’un de ses affiliés) est désormais propriétaire de ces jeux et est responsable du gameplay et des données personnelles associées. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez lire nos nouvelles conditions d’utilisation et notre politique de confidentialité.

La procédure de Square Enix est encore difficile à comprendre. De nombreuses marques vendues ont de nombreux fans et les jeux développés par les studios peuvent certainement être considérés comme un succès. Néanmoins, la société japonaise semble pas d’Utilisation plus pour les adresses IP.

Nouvel espoir pour Deus Ex

Alors que « Tomb Raider » a eu de nouveaux jeux ces dernières années, les fans de « Deus Ex » attendent des nouvelles depuis 2016. A cette époque est apparu avec Deus Ex : l’humanité divisée Deuxième partie du redémarrage réalisé par Eidos Montréal. Bien qu’il y ait eu quelques faiblesses, les deux parties proposaient des histoires et des univers intéressants et étaient bien accueillies par le public et la presse.

Aussi Eidos Montréal a modifié ses conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité et prend désormais le contrôle de Deus Ex. Pour tous ceux qui espèrent un signe de vie depuis six ans maintenant, cela devrait être une chose bonnes nouvelles être.