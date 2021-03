Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy fuit du Microsoft Store

Il semble que l’on sera bientôt Trilogie des survivants définitifs aux ramifications actuelles du redémarrage du Série Tomb Raider apparaîtra. Ces informations proviennent d’une fuite du Xbox Store. La trilogie des survivants définitifs y a été répertoriée pendant une courte période, mais l’entrée a maintenant été supprimée. On peut supposer que l’édition collector sera annoncée officiellement sous peu.

Sortie du Tomb Raider: Definitive Survivor Edition prochainement?

A en juger par la fuite, ça va Tomb Raider: Definitive Survivor Edition paraîtra le 18 mars 2021. Ceci comprend Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider ainsi que tous les DLC qui ont été publiés pour les jeux par les développeurs Crystal Dynamics et Eidos Montréal depuis la sortie de la première ramification de redémarrage en 2013. Le nouveau contenu n’est donc pas inclus.

«Suivez Lara dans son voyage de formation à travers le monde, en commençant par Tomb Raider, piégé sur l’île reculée de Yamatai au large des côtes du Japon, jusqu’à la toundra sibérienne accidentée, qui cache un secret immortel dans Rise of the Tomb Raider, et enfin dans le paysage montagneux du Pérou pour découvrir une force catastrophique dans Shadow of the Tomb Raider. «

Des dizaines d’heures «d’exploration à couper le souffle, des énigmes stimulantes» et une lutte pour la survie avec Lara sont promises, ce qui la transforme en l’aventure dont elle est issue et qui sera ensuite jouée.

Sur la page produit du Microsoft Store, l’édition n’était auparavant disponible que pour PS4, Xbox One et PC annoncé. Nous supposons que cette trilogie sortira pour célébrer le 25e anniversaire de la série. L’éditeur Square Enix pourrait même dévoiler une nouvelle partie de la franchise Tomb Raider dans ce contexte.