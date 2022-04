Tomb Raider changera l’histoire de Lara Croft dans son prochain opus

L’auteur de »descente de tomber » va complètement changer l’histoire de Lara Croft. Rhianna Pratchettassure que la protagoniste laissera son passé derrière elle dans le prochain volet de la saga vidéoludique de Square Enix. Bien que Prachett ait confirmé qu’elle ne travaillerait pas sur un autre jeu Tomb Raider, elle a toujours hâte de voir comment la prochaine entrée gérera l’histoire de Lara Croft.

Pratchett voulait que Lara s’élève au-dessus du spectre de son père Richard, dont la mort a préparé le terrain pour les événements de la trilogie moderne de Lara Croft. « Nous nous sommes beaucoup amusés à faire évoluer son personnage, donc j’aimerais probablement voir moins de problèmes de paternité », a-t-il déclaré.

De même, il a expliqué comment Lara était encore en train de grandir et de devenir l’exploratrice confiante que nous connaissons tous des jeux originaux, étant une sorte de préquelle à tous les autres jeux Tomb Raider. L’écrivain espère que l’avenir de la saga permettra à Lara Croft de réaliser son potentiel et de la voir enfin dans des histoires pleines d’action et d’aventure.

« Je veux voir ce fruit plein », a déclaré Pratchett. « Je veux voir les répliques et les choses que j’aurais adoré écrire. Mais, vous savez, elle n’en était pas encore à ce stade, elle n’avait pas encore confiance en elle. »

Dans l’histoire de »Tomb Raider », la mort de Richard Croft est l’un des points importants du personnage de Lara dans l’histoire, car c’est avec cet événement qu’elle a décidé de commencer son aventure que l’on peut voir dans les différents jeux . Dans la dernière trilogie, on peut voir Lara chercher et tenter de terminer les recherches archéologiques que son père faisait depuis de nombreuses années, se rendant compte qu’il a laissé plusieurs notes pour guider la jeune Croft dans son aventure.

Bien que rien n’ait encore été révélé sur l’intrigue du nouveau jeu Tomb Raider en développement, le manager de la franchise Crystal Dynamics, Dallas-Dickensona révélé que la dernière entrée de la franchise sera alimentée par le moteur graphique Unreal Engine 5 de Jeux épiques.

« Notre objectif est de repousser les limites de la fidélité et d’offrir l’expérience cinématographique d’action-aventure de haute qualité que les fans méritent à la fois de Crystal Dynamics et de la franchise » Tomb Raider « », a déclaré Dickenson.

Vous pouvez retrouver la dernière trilogie du redémarrage de »Tomb Raider » sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PC.