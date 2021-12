Tomb Raider 2018 en tête de la liste des films de jeux vidéo les plus aimés

Tout le monde a une opinion sur les films de jeux vidéo qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, comme les années 1993 super Mario Bros. étant à une extrémité de l’échelle et la récente Sonic l’hérisson être à l’autre. Cependant, une nouvelle enquête menée par Compare The Market a révélé que parmi leurs 1001 cinéphiles britanniques qui ont participé, les 2018 Pilleur de tombe le redémarrage est le meilleur du lot, ce dont les fans de Sonic du monde entier auront quelque chose à dire. Il semble que ce ne soit pas seulement la dernière itération de l’aventurière archéologique emblématique qui fasse sa marque, avec Angelina Jolie Lara Croft : Tomb Raider atterrir à la troisième place du classement.

Alors que l’héroïne de Tomb Raider dominait le trio de tête, la version 2018 remportant 33,2% des voix et l’original de Jolie 19,5%, c’est le petit speedster bleu Sonic qui se situe entre eux au numéro 2 de la liste avec 29,5%. . Tomber juste en dessous de la première place sera quelque chose qui s’est bien passé avec ceux qui sont derrière la sortie sur grand écran de l’icône de plate-forme la plus connue de Sega, en particulier avec la bande-annonce qui vient de tomber pour Sonic the Hedgehog 2 qui voit à nouveau Sonic – exprimé par Ben Schwartz – affrontez le Dr Robotnik de Jim Carrey.

Le reste de la liste comprend les 2021 Combat mortel au numéro quatre, 2017 Resident Evil : le dernier chapitre au numéro cinq, 2017 Assassin’s Creed au numéro six, les années 2020 Chasseur de monstre au numéro sept, 2019 Détective Pikachu au numéro huit, 2016’s Warcraft au numéro neuf et 2015 Tueur à gages : Agent 47 au numéro 10. Il y a un thème récurrent avec beaucoup de ces titres qui, bien que les critiques des critiques soient au mieux mitigées, les cinéphiles réguliers ne se soucient pas du fait qu’ils ne sont pas sur le point de voir Shakespeare quand ils regardent ces films.





2018 Pilleur de tombe le redémarrage n’a pas été un énorme succès auprès des critiques lors de sa sortie, Alicia Vikander reprenant le rôle dans la version repensée du personnage. Lara Croft est apparue dans plus d’une douzaine de jeux vidéo depuis son introduction en 1996 en tant que brune plantureuse qui s’adressait au marché des adolescents qu’elle visait, et tandis qu’Angelina Jolie a présenté cette version de Croft à l’écran. Lara Croft : Tomb Raider et Tomb Raider : le berceau de la vie, la version de Vikander était basée sur les versions ultérieures du personnage qui était beaucoup plus brutal et robuste que les premières entrées de la série de jeux.

Warner Bros. avait donné son feu vert à une suite du film avant que la pandémie de COVID ne frappe, mais depuis lors, toutes les discussions sur le suivi semblent au point mort. Cependant, la Vikander a récemment déclaré qu’elle gardait espoir que le projet avancerait bientôt. Pendant que les fans attendent des nouvelles à ce sujet, Lara Croft reviendra sur les écrans dans une série animée basée sur la série de jeux redémarrée, qui mettra en vedette Hayley Atwell, mieux connue pour avoir joué Peggy Carter dans le Univers cinématographique Marvel, comme la voix de Lara Croft. De plus, un jeu de table basé sur la franchise est également publié pour marquer le 25e anniversaire du jeu vidéo original.









