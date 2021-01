Tomb Raider 2 obtient le créateur de la série Lovecraft Country, Misha Green, pour écrire et diriger

Tomb Raider 2 avance chez MGM avec Pays de Lovecraft showrunner Misha Green à bord pour écrire et diriger. Cela marque le premier film de Green en tant que réalisatrice, bien qu’elle ait déjà dirigé un épisode de Pays de Lovecraft l’année dernière. En tant qu’écrivain, elle a écrit pour des émissions comme Fils de l’anarchie et Souterrain et a écrit le script du prochain film d’action Netflix La mère.

Tomb Raider 2 ramènera Alicia Vikander pour jouer le rôle de Lara Croft, poursuivant les aventures de l’explorateur à la suite des événements du film original. Au-delà de cela, aucun détail n’a encore été révélé sur une intrigue potentielle ou une direction d’histoire. Comme la série de jeux vidéo, qui a également été redémarrée avec un ton plus réaliste, le 2018 Pilleur de tombe Le film a apporté une prise plus ancrée à la série de films par rapport aux adaptations précédentes. Nous pouvons supposer que la suite portera sur un ton similaire.

Des plans pour Tomb Raider 2 sont en chantier depuis des années. En 2019, Amy Jump a été embauchée pour écrire le scénario de la suite avec Alicia Vikander à bord pour revenir en tant que Lara Croft. Ben Wheatley, le mari de Jump, a ensuite été engagé pour diriger le film. À l’époque, il a été signalé que Tomb Raider 2 sortira le 19 mars 2021, avec des projets de tournage en Angleterre l’année dernière. La pandémie a entraîné des retards de production, et alors que le film était sur les tablettes, il semble que MGM ait décidé d’aller dans une autre direction de manière créative avec Green à la barre.

Sorti en 2018, le premier Pilleur de tombe a été réalisé par Roar Uthaug et écrit par Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons et Evan Daugherty. Avec Vikander dans le rôle principal, le casting comprenait Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu et Kristin Scott Thomas. Inspiré par la série de jeux vidéo à succès, le film suit Lara Croft alors qu’elle se lance dans un voyage pour résoudre le mystère de la disparition de son père. Le film rapporterait finalement plus de 274 millions de dollars au box-office.

Il s’agit de la deuxième franchise de films basée sur le Pilleur de tombe jeux vidéo. Angelina Jolie a déjà joué le rôle dans le film de 2001 Lara Croft: Tomb Raider du réalisateur Simon West. Par coïncidence, le film a rapporté environ 274 millions de dollars au box-office et a été considéré comme un grand succès financier. Jolie a repris le rôle dans la suite de 2003 Lara Croft: Tomb Raider – Le berceau de la vie, mais avec un gain de 160 millions de dollars, le film n’a pas eu autant de succès que l’original, laissant la franchise se briser avant d’être redémarrée en 2018.

Graham King produit Tomb Raider 2 via sa bannière FK Films, aux côtés d’Elizabeth Cantillon via The Cantillon Company. Pour le moment, il est prévu que le film sorte en salles, mais la date de la première n’a pas encore été fixée. MGM publiera Tomb Raider 2 aux États-Unis via United Artists Releasing et à l’international via Waner Bros. On ne sait toujours pas quand le tournage commencera, mais avec Green à bord, le film est définitivement entre de bonnes mains. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

