Tomb Raider 2: Le film a déjà un nouveau réalisateur et scénariste

Après le lancement en 2018 du redémarrage cinématographique basé sur la saga du jeu vidéo « Pilleur de tombe«En 2018, malgré l’accueil mitigé de la critique et du public, la collection dans les salles de cinéma et les formats maison aurait été suffisamment acceptable pour MGM donnez le feu vert à une nouvelle livraison.

Le film qui sera à nouveau vedette Alicia Vikander Il subira des modifications après avoir été retiré du calendrier de sortie du studio pour une durée indéterminée. Cette semaine, il a été révélé que la production avait déjà trouvé un nouveau réalisateur et scénariste après le départ du réalisateur Ben Wheatley.

Mon préféré de l’ère classique est Legend et de l’ère de la survie, c’est un lien entre Rise & Shadow. Alors je pense à quelque chose comme: ⛏ ♂️ ♀️ * chuchote * Qui est aussi excité que moi pour un @TombRaiderMovie!?!? #Pilleur de tombe – Misha Green (@MishaGreen)

L’écrivain et cinéaste Misha vert aurait confirmé sa nouvelle position via son compte officiel sur Twitter, en anticipant que ce nouveau film sera inspiré par « Augmenter » et « Shadow of the Tomb Raider». vert Elle a récemment surpris les critiques et le public avec son travail en tant que showrunner et productrice exécutive sur la série « Pays Lovecraft».

Elle a également été co-créatrice, scénariste et productrice exécutive de la série « Souterrain», En plus de compter parmi ses futurs projets la série de Netflix « La mère« , Dans lequel il écrit et produit et son futur travail dans les films »Cleopatra Jones » et « Les dorés».

Au cours de l’année écoulée, Vikander annoncerait qu’il était prévu de commencer le tournage du film la même année. Ces plans auraient été affectés en raison de la situation avec la pandémie. « Nous sommes toujours en discussion à ce sujet, j’espère que nous pourrons le faire probablement l’année prochaine », déclarait-il.

Avant l’annonce de vertCertains rapports ont déjà suggéré la fusion des lignes narratives des deux jeux évoqués par le cinéaste. «Je pense que c’est un personnage merveilleux qui est avec nous depuis 22 ans. Elle est devenue un excellent modèle et j’aime le fait qu’elle ait pu jouer un grand rôle en tant que personnage féminin dans le monde des jeux vidéo et du cinéma », commenterait-elle. Vikander.

Économiser pour Vikander, il n’y a aucune confirmation sur les acteurs qui reviendront dans ce nouvel opus. En raison du changement de scénariste, on estime que, s’il était fait cette année, son tournage commencerait peu après l’été 2021.