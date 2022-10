Tom Welling rejoint le casting des Winchesters en tant que personnage surnaturel de retour

Le dimanche 9 octobre, au New York Comic Con, les acteurs et les créateurs de CW’s Le Winchesters a fait ses débuts le premier épisode de la série dans une projection spéciale. Au cours du panel, il a également été annoncé que Smallville alun Tom Welling rejoint le Surnaturel retombées. Le premier épisode de Les Winchester sera diffusé sur The CW le 15 octobre.





Se déroulant dans les années 1970, la série est racontée du point de vue de Surnaturelde Dean Winchester (Jensen Ackles, qui a créé Les Winchester avec Daneel Ackles), qui raconte comment ses parents, John Winchester (Drake Rodger) et Mary Campbell (Meg Donnelly), sont tombés amoureux et ont combattu des monstres ensemble. Lorsque John rentre chez lui après avoir combattu au Vietnam, il part en mission pour retracer le passé de son père. Au cours de son voyage, il croise la route de Mary, une chasseuse de démons de 19 ans, qui cherche également des réponses après la disparition de son père. Latika (Nida Khurshid), une jeune chasseuse en formation, et Carlos (Jonathan « Jojo » Fleites), un chasseur facile à vivre, aident John et Mary à découvrir les vérités cachées sur leurs deux familles.

Réalisé par Glen Winter et écrit par Robbie Thompson, la description officielle du premier épisode se lit comme suit :

Leur enquête les mène à un magasin de livres rares, dont la propriétaire, Ada (Demetria McKinney), s’intéresse à l’occultisme et pourrait fournir les pièces manquantes à leur puzzle. Mais les secrets sont profonds pour les Winchester et les Campbell. Malgré les meilleurs efforts de la mère de John, Millie (Bianca Kajlich) pour empêcher son fils de poursuivre une vie dangereuse de chasse aux démons, John et Mary sont tous deux déterminés à travailler ensemble pour préserver l’héritage de leur famille tout en commençant à former leur propre famille.





Tom Welling jouera Samuel Campbell

Tom Welling jouera Samuel Campbell. L’acteur est surtout connu pour le rôle de Clark Kent dans Smallvilleune série sur laquelle Les WinchesterLe producteur exécutif Jensen Ackles a également joué dans 22 épisodes. L’acteur a joué dans la série FOX Lucifer en tant que lieutenant Marcus Pierce / Cain de 2017 à 2018. Le rôle de Samuel Campbell a d’abord été joué par Mitch Pileggi dans Surnaturel.

Welling fera ses débuts en tant que Samuel Campbell dans l’épisode 7. « Samuel a enseigné à Mary tout ce qu’il sait. Bourru et pragmatique, c’est un chasseur vétéran qui préfère les actions aux mots – et c’est toujours sa voie ou l’autoroute », lit la description du personnage. « Mais lorsque Samuel fera équipe avec Mary et ses amis pour sauver le monde, il n’aura pas seulement à vaincre le monstre le plus dangereux qu’il ait jamais affronté, il devra également réparer sa relation brisée avec sa fille. »