Tom Welling espère que Smallville Cast reviendra pour une série animée suite

Petiteville La star Tom Welling a fourni une mise à jour positive concernant la série de suites animées qu’il a planifiée avec la co-star Michael Rosenbaum. Le couple essaie de monter le spectacle animé depuis un certain temps maintenant, Welling révélant récemment qu’il est toujours en cours d’élaboration, avec des plans en place pour ramener autant de membres de la distribution de Petiteville que possible.

AHHHHHHHHHHHHH LA SÉRIE ANIMÉE SMALLVILLE ARRIVE !!!!! pic.twitter.com/k9BSSKnipm – Le meilleur des meilleurs est un Raimi Shill (@alwaysthebestM) 24 juin 2021

« Michael Rosenbaum et moi travaillons actuellement sur une série animée pour redonner vie à ces personnages et utiliser autant de membres de la distribution originale que possible. Ne le dites à personne, cependant. C’est un secret, nous y travaillons toujours . »

Créé par Alfred Gough et Miles Millar, Petiteville suit Tom Welling en tant que jeune Clark Kent bien avant de revêtir la cape rouge de Superman. Débutant en 2002 et s’étalant sur 10 saisons, la série raconte la vie adolescente de Clark Kent, décrivant ses années de formation dans la petite ville du Kansas à Petiteville. Le spectacle trouve Clark Kent découvrant lentement ses pouvoirs et explorant ses divers amours, amitiés et sa quête pour découvrir sa place dans le monde. Le spectacle est célèbre pour sa politique « pas de collants, pas de vols », ce qui signifiait que Welling n’était pas autorisé à s’habiller ou à voler pendant les spectacles, avec l’intention plutôt de réduire Superman à l’essentiel et d’examiner ce qui a conduit Clark à devenir l’homme d’acier.

Michael Rosenbaum a joué dans la série en tant que Lex Luthor, qui commence l’histoire en tant que meilleur ami de Clark avant de devenir lentement le super-vilain que nous aimons tous détester. Rosenbaum a proposé plusieurs mises à jour concernant une éventuelle suite animée, l’acteur ayant récemment déclaré: « Eh bien, Tom Welling et moi avons eu l’idée de Petiteville revenant en tant que série animée, nous verrons donc si cela se produit un jour, mais nous essaierons de faire avancer cela. »

Rosenbaum est même allé jusqu’à lancer l’idée de Petiteville créateur Alfred Gough. « Je jure devant Dieu, j’ai apporté ça à Al, le créateur de Petiteville, j’ai dit : ‘Nous devrions faire un film d’animation Petiteville,' », a révélé Rosenbaum. « Vous imaginez? Ce serait énorme ! Smallville : la série animée, avec toutes les vraies voix, et toutes les guest stars […] amenez-les, ce serait juste cool. »

L’idée de produire une suite de Smallville sous forme animée a certainement du sens et serait capable de surmonter tous les problèmes de vieillissement qu’ils pourraient vouloir éviter, tout en étant plus facile de réunir à nouveau autant de membres de la distribution. Les séries animées basées sur les propriétés de la bande dessinée ont longtemps été populaires, avec les goûts du séminal Batman : la série animée et plus récemment celui d’Amazon Invincible démontrant que l’animation est tout aussi capable de dépeindre des thèmes plus adultes, et dans le cas de ces derniers, même la violence brutale.

Si le Petiteville la série animée se concrétise, reste à voir, mais avec Welling et Rosenbaum clairement passionnés par le projet, et avec les fans de la série impatients de voir ce qui se passera ensuite, ce n’est sûrement qu’une question de temps.

