Tom Welling dévoile ses plans pour la série animée Smallville

L’acteur de Clark Kent, Tom Welling, a récemment fourni de nouveaux détails concernant le prochain Smallville série animée. Les informations sur la mise à jour ont été rapportées pour la première fois par Screen Rant. Alors qu’il se présentait aux côtés de la co-vedette et actrice de Lois Lane Erica Durance à Fan Expo Vancouver, Welling a discuté de ses désirs pour le projet. Une grande partie de ses commentaires concernait son souhait que le casting de l’émission originale revienne pour la version animée.

En parlant de son espoir que le casting revienne, Welling a déclaré: « Nous travaillons sur une série animée qui reprend juste après notre Smallville [season 10]et, encore une fois, raconter notre propre histoire et notre vision est que nous obtenons Erica… il pourrait être difficile d’obtenir Allison [Mack]… Mais même Sam Jones III et Lionel Luthor y jouera un rôle important. Jean Glover veut le faire, nous avons déjà été dans ce domaine. Nous avons déjà l’animation, nous n’avons pas encore les histoires parce qu’Al [Gough] et milles [Millar] sont occupés à faire des films à la Tim Burton. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Welling a ajouté: « Dès qu’ils en auront fini avec ça, nous allons le faire. Je veux être la voix de Clark, je veux qu’Erica soit la voix de Lois, ça va être le plaisir. Je pense qu’il y a un L’histoire qu’Al et Miles vont raconter est individuelle et nouvelle et appelle ça un truc multivers. Mais voyons où ça va, et ce sera amusant.

De nombreux acteurs, tels que Welling, Durance et Sam Jones III, ont le potentiel d’apparaître dans la série. En raison de son rôle de leader présumé dans le culte NXIVM, il est peu probable qu’Allison Mack revienne au Smallville univers.

Tom Welling et Michael Rosenbaum veulent vraiment que la série de dessins animés se produise





Bandes dessinées DC

En mai, Welling et l’acteur de Lex Luthor Michael Rosenbaum ont exprimé leurs espoirs d’un Smallville série animée à créer. Smallville concentré sur Superman pendant ses jeunes années. Le projet d’action en direct a débuté en 2001 et a duré dix saisons. Une série de suites animées ne serait pas la première fois que les fans verraient les personnages depuis la finale de la série originale. Une bande dessinée intitulée Smallville : Saison 11 a commencé en 2012, un an après le dernier épisode. De plus, Welling et Durance sont revenus à leurs rôles dans le Crise sur des terres infinies croisement de télévision. Dans la spéciale, Clark Kent et Lois Lane se sont révélés s’être mariés et avoir fondé une famille. Une autre révélation était que Kent avait renoncé à ses pouvoirs pour se rapprocher de ses proches. On ne sait pas si Welling gagnerait ses pouvoirs dans une émission animée.





UNE Smallville L’émission animée ne serait pas la première instance d’acteurs de DC jouant les mêmes personnages à la fois sous forme d’action réelle et de dessin animé. Les vedettes des années 60 Homme chauve-souris La série est apparue plus tard dans deux films d’animation, l’un en 2016 et l’autre en 2017. Adam West est revenu pour jouer Batman. Burt Ward est revenu sur sa performance de Robin. Julie Newmar est apparue comme Catwoman dans les projets animés. Les fans qui ont grandi dans les années 2000 en regardant Welling en tant que Superman aimeraient probablement voir l’acteur revenir d’une manière ou d’une autre, avec le casting de soutien de l’original.

Smallville est actuellement diffusé sur Hulu.





Thor: Love and Thunder Toys dévoile un premier aperçu du Mighty Thor de Natalie Portman Une image de la nouvelle figurine articulée de Natalie Portman pour Thor : Love and Thunder offre notre premier aperçu officiel de son Mighty Thor.

Lire la suite





A propos de l’auteur